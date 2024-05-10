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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

طريقة عمل تشيكن برجر| أحلى من الجاهز

طريقة عمل تشيكن برجر
طريقة عمل تشيكن برجر

تشيكن برجر من الأكلات التي يعشق الكثير من الاشخاص تناولها مما يدفع العديد إلي شرائها من المحلات والمطاعم.

قدمت الشيف منال العالم، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفديوهات الأنستجرام، طريقة عمل تشيكن برجر .

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مقادير تشيكن برجر 
2 قطع كبيرة فيليه دجاج
خليط البهارات:
2 ملعقة كبيرة ملح
 ملعقة ونصف صغيرة بصل بودرة
 ملعقة ونصف صغيرة ثوم بودرة
1 ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة
ربع ملعقة صغيرة جوز الطيب
1 ملعقة صغيرة فلفل ابيض


خليط الحليب:
2 كوب حليب
2 ملعقة كبيرة عصير ليمون
1 ملعقة صغيرة اوريجانو
1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر
1 ملعقة صغيرة بيكربونات الصودا
1 حبة كبيرة بيض


خليط الدقيق:
2 كوب دقيق
1 ملعقة كبيرة نشا
للتقديم: زبدة، مخلل خيار، مخلل فلفل، طماطم، خس، بطاطس مقلي
للقلي: زيت ذرة

طريقة تحضير تشيكن برجر 


.1اقطعي الفيلية الى قطعتين بالعرض ليصبح شكله مثل المربع.
2.اطرقي الدجاج قليلا بين قطعتين من ورق النايلون.
3.خليط البهارات: في طبق ضعي الملح، البصل، الثوم، الزنجبيل وجوز الطيب والفلفل، قلبي ليختلط. اتركيه جانبا.
4.خليط الحليب: في طبق ضعي الحليب وعصير الليمون، اوريجانو، أضيفي نصف البهارات
5. ضعي الدجاج في خليط الحليب. واتركيه في البراد عدة ساعات.
6.خليط الدقيق: في طبق ضعي الدقيق، النشا، بقية البهارات، قلبي ليختلط.
7.سخني الزيت في مقلاة عميقة.
8.أخرجي الدجاج من خليط النقع، اتركيه جانبا.
9.الى الحليب اضيفي البيكنج باودر، الصودا، البيضة باستعمال مضرب شبك يدوي قلبي ليختلط ثم اضيفي خليط الدقيق بالتدريج لتحصلي على عجينة سائلة.
10.خذي قطعة فيلية ضعيها في الدقيق ثم ضعيها في العجينة ثم اعيديها للدقيق واضغطي عليها ليلتصق عليها الدقيق بخفة ثم ارفعيها الى اعلى وتخلصي من الدقيق الفائض.
11.ضعي الدجاج مباشرة في الزيت واقليها لتصبح ذهبية اللون.
الصلصة: في طبق ضعي الكاتشاب، المستردة، العسل، المايونيز والشطة، قلبي لتختلط المكونات.
12.في مقلاة سخني الزبدة، افتحي رغيف البرجر ضعيه في المقلاة بحيث يكون الجزء المقطوع في الزبدة، اتركيه يتحمص ليصبح ذهبيا.
12.ضعي قليل من الصلصة على كل الخبز، ضعي شرائح المخلل، الطماطم، الخس ، ثم ضعي الدجاج الساخن، ثم ضعي شريحة من الجبن ثم ضعي الخبز وقدميها مباشرة.
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