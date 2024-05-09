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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بفستان أنيق| شاهد إطلالة المذيعة لينة الطهطاوي في عقد قرانها

عقد قران لينة الطهطاوى
عقد قران لينة الطهطاوى ومحمد فرج

حرصت  المذيعة  لينة الطهطاوي خطيبة البلوجر محمد فرج على مشاركة متابعيها عبر خاصية الأستوري على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورا من عقد قرانهما.

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خطفت  المذيعة  لينة الطهطاوي الأنظار في عقد قرانها بإطلالة أنيق للغاية، حيث ارتدت فستان متوسط الطول و ذا أكمام طويلة و اتسم بالقماش الجبير الذي زاد من أناقتها.

أنتعلت  المذيعة  لينة الطهطاوي حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأبيض، وتزينت ببعض المجوهرات الألماسية التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية،  أعتمدت المذيعة  لينة الطهطاوي على خصلات شعرها الأشقر الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج ذات الألوان الترابية.

 

لينة الطهطاوى
لينة الطهطاوى
لينة الطهطاوى
لينة الطهطاوى
لينة الطهطاوي لينة الطهطاوي صور محمد فرج البلوجر محمد فرج عقد قران محمد فرج

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بفستان أنيق| شاهد إطلالة المذيعة لينة الطهطاوي في عقد قرانها

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