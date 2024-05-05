ياسمين الخطيب تخطف الأنظار بالأحمر الناري| شاهد

حرصت المذيعة ياسمين الخطيب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا من أحدث ظهور لها.

تألقت ياسمين الخطيب في الصور بإطلالة مميزة كعادتها، حيث ارتدت فستان طويل اتسم بصيحة الكتف الواحد وباللون الأحمر الذي لا يحمل أس نقوشات أو تطريزات.

كشف فستان ياسمين الخطيب عن التاتو المرسوم على يدها، وتزيينت ببعض المجوهرات الألماسية التي منحتها إطلالة متكاملة.

اما من الناحية الجمالية، أعتمدت ياسمين الخطيب على خصلات شعرها الأشقر المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا صاخبا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر.