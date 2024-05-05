نسرين طافش تستعرض أناقتها بفستان مبهج| شاهد

حرصت الفنانة نسرين طافش على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت نسرين طافش في الصور بإطلالة مبهجة، حيث ارتدت فستانا قصيرا ذا اكمام طويلة واتسم باللون الأبيض المطرز بنقشوشات الورد المبهجة.

انتعلت نسرين طافش حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون البيج، ولم تبالغ في الإكسسوارات والمجوهرات مما زاد من أناقتها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت نسرين طافش على خصلات شعرها المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج المرتكزة على الألوان الترابية الهادئة للغاية.