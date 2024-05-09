بفستان ملفت| ريم البارودي تستقبل الصيف بإطلالة عصرية

حرصت الفنانة ريم البارودي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها خلال استمتاعها بالصيف على أحد الشواطئ.

ولفتت ريم البارودي الأنظار في الصور بإطلالة تتناسب مع الأجواء الصيفية، حيث ظهرت مرتدية فستانا طويلا ذا أكمام مكشوفة واتسم بأنه دمج بين اللون الأبيض والأحمر والبينك أيضا.

ظهرت ريم البارودي حافية القدمين، تزينت ببعض الإكسسوارات العصرية للغاية التي منحتها إطلالة متكاملة نالت إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ريم البارودي على تسريحة شعر بسيطة للغاية وغير مبالغ فيها، ووضعت بعض لمسات المكياج.