الفرق بين سامسونج Galaxy Note 10 وGalaxy S10.. تعرف عليه

كشفت شركة سامسونج رسميًا عن هاتفيها في مؤتمرها السنوي جالاكسي نوت 10 Galaxy Note 10 وجالاكسي نوت 10 بلس Galaxy Note 10 Plus، وكالمعتاد تتمثل الاختلافات الأكبر بين هواتف نوت وجهاز جالاكسي إس الجديد من سامسونج، في توافق القلم وحجم الشاشة، وفق ما ذكرت شبكة بيزنيس إنسايدر الأمريكية.





ولكن هناك أيضًا اختلافات بسيطة أكثر عندما يتعلق الأمر بسعة التخزين وحجم البطارية والكاميرا.





وكشفت شركة سامسونج النقاب عن جهازي جالاكسي نوت 10 وبلس، ليحتلا المرتبة التاسعة في سلسلة الشركة التي تنتجها بوجود قلم متطور.





يأتي الهاتف في نوعين مختلفين - Note 10 و Note 10 Plus - وسيكون متاحًا بدءًا من 23 أغسطس، في عددٍ من الأسواق.





والاختلافات الأكبر بين سلسلة Galaxy Note من Samsung وGalaxy S عادة ما تكون في حجم عرضها وتوافقها مع قلم S Pen للشركة.





تأتي هواتف Note الجديدة من سامسونج ، مثل كل هواتف النوت التي ظهرت قبلا، بقلم إس بين، وتقدم الشركة هذا العام بعض الميزات الجديدة في قلمها، مثل القدرة على تحويل الملاحظات المكتوبة بخط اليد إلى نص ، وعناصر تحكم جديدة ، وتصميم مبتكر.





يأتي Note 10 مع مساحة تخزين تبلغ 256 جيجابايت ، في حين يأتي S10 بمساحتي تخزين 128 جيجابايت أو 512 جيجابايت.





نظرًا لأن Note 10 أكبر قليلًا من S10 ، فإنه يحتوي أيضًا على بطارية أكبر قليلًا (3500 مللي أمبير في الساعة مقارنة ببطارية S10 المتوفرة بـ 3400 مللي أمبير في الساعة).





يحتوي كلا هاتفين Note 10 على أنظمة كاميرا ثلاثية الخلفية تتكون من عدسة بزاوية عريضة 16 ميجابكسل وعدسة عريضة 12 ميجابكسل وعدسة بــ 12 ميجابكسل. يحتوي كل هاتف أيضًا على كاميرا أمامية بدقة 10 ميجابكسل.





هناك أيضًا بعض الاختلافات الرئيسية التي يجب مراعاتها عندما يتعلق الأمر بكاميرات الأجهزة. بينما سيشتمل كلا الهاتفين على كاميرا واسعة 16 ميجابكسل، وكاميرا بزاوية عريضة 12 ميجابكسل ، وكاميرا 12 ميجابيكسل ، يحتوي نوت 10 بلس على كاميرا رابعة العمق.



