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رياضة

لاعبان من الأهلي على رادار وادي دجلة.. تعرف عليهما

الخميس 08/أغسطس/2019 - 05:08 م
عمار حمدى من تدريبات
عمار حمدى من تدريبات الأهلى
عمرو الحلوانى
اقترب محمد شريف وعمار حمدى لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، من الانتقال إلى صفوف وادى دجلة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية على سبيل الإعارة.

وشهدت الأيام الماضية دخول وادى دجلة فى مفاوضات مع اللاعبين للحصول على خدماتهما خلال الميركاتو الصيفي الجاري لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الكروى المقبل.

ويسعى تاكيس جونيس المدير الفنى لدجلة إلى تدعيم صفوف الفريق الدجلاوى بمجموعة من الصفقات الجيدة من أجل تكوين فريق قوى قادر على المنافسة على المراكز الأولى بالبطولات المختلفة.

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