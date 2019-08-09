حبيبي حمّودي.. شاهد | أصالة ترد على مغازلة أحمد سعد

نشر الفنان أحمد سعد، عبر حسابه الرسمي على انستجرام، صورة لبوستر أغنية الفنانة أصالة الجديدة «نكتة بايخة»، مغازلًا إياها في التعليق على الصورة نظرًا لعلاقة الصداقة القوية التي تربطهما.



وكتب أحمد سعد في تعليقه على بوستر الأغنية، قائلًا لـ أصالة: «عايز اعرف انتي كل شويا تحلوي ماشي انما صوتك كمان بيبقي احلي واحلي دي اللي غريبه .ماشاء الله عليكي يا حبيبتي يا اصاله».



ومن جانبها ردت أصالة، على صديقها أحمد سعد، في تعليقها قائلة: «حبيبي حمّودي .. الله يسعدك ويخلّيك يا أخي الحبيب».



أغنية "نكتة بايخة" لـ أصالة، من كلمات: عبدالحميد حباك، وألحان: إيهاب عبدالواحد، وتوزيع: فهد.



