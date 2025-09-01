وائل رياض يحيي ذكرى رحيل محمد عبد الوهاب: عمرنا ما هننساك

أحيا وائل رياض المدير الفني لمنتخب المحليين، اليوم ذكرى رحيل اللاعب الراحل محمد عبد الوهاب، الذي وافته المنية في 31 أغسطس 2006 إثر أزمة قلبية مفاجئة أثناء أحد تدريبات الفريق.

ونشر وائل رياض صورة عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام ظهر فيها في المقابر وعلق قائلاً: “عمرنا ما هننساك”.

في يوم حزين على الكرة المصرية، رحل محمد عبد الوهاب عن عالمنا في 31 أغسطس 2006، بعد أن أُصيب بأزمة قلبية مفاجئة خلال مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

كانت هذه الصدمة كبيرة على جميع عشاق الكرة المصرية، خاصة جماهير القلعة الحمراء التي فقدت أحد أبرز نجومها الصاعدين.

نجم صاعد رحل مبكراً

ورغم قصر مسيرته الكروية، إلا أن عبد الوهاب تمكن من تحقيق إنجازات كبيرة مع النادي الأهلي والمنتخب الوطني.

وتوج مع الأهلي بالعديد من الألقاب المحلية والقارية، كما كان عنصراً أساسياً في فوز منتخب مصر بكأس الأمم الأفريقية عام 2006.

بدايات واعدة

بدأ عبد الوهاب مسيرته الكروية في ناشئي الألومنيوم نجع حمادي، ثم انتقل إلى منتخب الشباب وشارك في كأس العالم للشباب.

وبعد تألقه مع منتخب الشباب، انتقل إلى نادي الظفرة الإماراتي، ثم أعير إلى إنبي قبل أن يستقر به المقام في النادي الأهلي.