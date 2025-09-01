قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زلزال بقوة 6 ريختر يضرب جنوب أفغانستان
وزير الخارجية يتوجه إلى سلوفينيا للمشاركة في منتدى بليد الاستراتيجي
أدعية المولد النبوي الشريف.. أفضل الأعمال وأعظم القربات في حب سيدنا النبي
ضبط الأسواق ومكافحة التهريب.. قانون الجمارك يفرض قواعد صارمة على حركة البضائع
هشام حنفي: الزمالك تعود على رفض هدايا الأهلي في الدوري
هذا النظام الغذائي الشائع يقلل المخاطر الجينية للإصابة بالخرف.. تفاصيل
كيف تكون مستورا ولا تنحرف عن طريق الله؟.. روشتة دينية من علي جمعة
حالات قطع المعاش وفق قانون التأمينات والمعاشات
بينهم 33 من طالبي المساعدات.. استشهاد 90 فلسطينيا خلال 24 ساعة
استشهاد الصحفية إسلام عابد في قصف إسرائيلي استهدف غزة
اعترافات أم سجدة في قضية التحريض على الفسق وغسيل الأموال: الفيديوهات هزار
دعاء شهر سبتمبر .. اللهم ارزقنا خيره واكفنا شره
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وائل رياض يحيي ذكرى رحيل محمد عبد الوهاب: عمرنا ما هننساك

محمد عبد الوهاب
محمد عبد الوهاب
يارا أمين

أحيا وائل رياض المدير الفني لمنتخب المحليين، اليوم ذكرى رحيل اللاعب الراحل محمد عبد الوهاب، الذي وافته المنية في 31 أغسطس 2006 إثر أزمة قلبية مفاجئة أثناء أحد تدريبات الفريق.

ونشر وائل رياض صورة عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام ظهر فيها في المقابر وعلق قائلاً: “عمرنا ما هننساك”.

في يوم حزين على الكرة المصرية، رحل محمد عبد الوهاب عن عالمنا في 31 أغسطس 2006، بعد أن أُصيب بأزمة قلبية مفاجئة خلال مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

كانت هذه الصدمة كبيرة على جميع عشاق الكرة المصرية، خاصة جماهير القلعة الحمراء التي فقدت أحد أبرز نجومها الصاعدين.

نجم صاعد رحل مبكراً

ورغم قصر مسيرته الكروية، إلا أن عبد الوهاب تمكن من تحقيق إنجازات كبيرة مع النادي الأهلي والمنتخب الوطني.

وتوج مع الأهلي بالعديد من الألقاب المحلية والقارية، كما كان عنصراً أساسياً في فوز منتخب مصر بكأس الأمم الأفريقية عام 2006.

بدايات واعدة

بدأ عبد الوهاب مسيرته الكروية في ناشئي الألومنيوم نجع حمادي، ثم انتقل إلى منتخب الشباب وشارك في كأس العالم للشباب.

وبعد تألقه مع منتخب الشباب، انتقل إلى نادي الظفرة الإماراتي، ثم أعير إلى إنبي قبل أن يستقر به المقام في النادي الأهلي.

