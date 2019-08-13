الري: نفذنا مشاريع استثمارية بقيمة 10.5 مليار جنيه على مدار 10 سنوات

تلقت وزارة الري تقريرا موجزًا بشأن الأعمال الجاري تنفيذها على مستوى قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، والذي يعتبر مسئولًا عن تشغيل وصيانة ٧٨ قنطرة على نهر النيل وفروعه والرياحات والترع الرئيسية، حيث تمثل القناطر الكبرى على نهر النيل وفرعيه والرائحات أهمية كبرى لمنظومة الموارد المائية والري.



وتعد هذه القناطر بمثابة وسيلة التحكم في التصرفات المائية، الأمر الذى يضمن الاستفادة من المياه ووصولها لمناطق الاحتياج الفعلية، كما تضم القناطر الكبرى العديد من الأهوسة الملاحية الحديثة ومحطات توليد كهرباء نظيفة، الأمر الذى يشير إلى كونها إحدى المنشآت الاستراتيجية الهامة بالدولة والتى تسهم في تحقيق استفادة مثلى من المياة كمورد هام بكل المجالات.



وأفاد المهندس أشرف حبيش، رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، بأن القطاع يقوم حاليا بتنفيذ أعمال تحــــــديث أنظمــــــــة وأجهــــزة التحكم والمـــراقبـــة لمفيض قناطر إسنا الجديدة بتكلفة إجمالية تصل إلى 100 مليون جنيه، وأيضا متابعة أعمال التأمين الإلكترونى لقناطر أسيوط الجديدة بتكلفة حوالى 67 مليون جنيه وعملية تدعيم 30 بوابة من بوابات ادفينا وصيانة استراحتى كبار الزوار بنجع حمادى.



كما تم الانتهاء من أعمال الطرح والترسية، لكل من المنظومة الأمنية لقنطرة وهويس دمياط بتكلفة 31.500 مليون جنيه، وعملية تدعيم وتجديد قنطرة حجز الراهبين بتكلفة حوالى 5 ملايين جنيه وغيرها من الأعمال، لتصل قيمة الأعمال الجارى تنفيذها إلى حوالى 280 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى، وقد بلغت قيمة ما تم تنفيذه من أعمال جار تنفيذها بالإدارات التابعة للقطاع خلال الشهر الماضي (يوليو 2019) حوالى 173 مليون جنيه.



جدير بالذكر أن قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، قام بتنفيذ العديد من الأعمال على مدار عام بقيمة 500 مليون جنيه، تضمنت تأهيل وتدعيم قناطر زفتى وتدعيم قنطرتى حجز جمجره وميت غمر وقنطرتى فم أصفون والكلابية، والانتهاء من تنفيذ المنظومة الأمنية لقناطر زفتي وقناطر فم ترعة الإسماعيلية الجديدة والقديمة وقنطرة فم العباسي.



فيما بلغ إجمالي الأعمال التي نفذها القطاع خلال العشر سنوات الأخيرة نحو 10.5 مليار جنيه، في حين تبلغ تكلفة أعمال الصيانة الدورية سنويا حوالي ٤٠ مليون جنيه.



هذا بالإضافة إلى إنشاء مسجدي الري واليوسفي بمدينة ديروط بتكلفة حوالي ١٠ ملايين جنيه بسعة حوالي ١٠٠٠ مصلٍ.