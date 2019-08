تعرف على كيفية تأجيل رسائل البريد الإلكتروني في تطبيق Gmail

تعد خدمة البريد الإلكترونى جي ميل "Gmail"، من أشهر خدمات البريد الإلكترونى الأكثر استخداما حول العالم، والتى تتيح لمستخدميها القيام بالعديد من الأمور سواء لتسجيل الاشتراك في خدمات أو تطبيقات معينة، أو إرسال واستقبال الرسائل عبر الإنترنت.





وقد حرصت شركة جوجل "Google" الأمريكية على إضافة العديد من الميزات فى خدمة بريد جي ميل "Gmail" والتى من ضمنها ميزة تأجيل"Snooze" الرسائل الواردة لوقت محدد، والتى تتيح للمستخدمين تأجيل أو إخفاء رسائل البريد الإلكترونى من صندوق البريد الوارد والاحتفاظ بها في مجلد آخر خاص بها، بحسب ما ذكره موقع "Dignited".





وفيما يلى نعرض طريقة استخدام ميزة تأجيل رسائل البريد الإلكترونى في تطبيق جي ميل "Gmail" كما يلى :





1. قم بالضغط مطولا على البريد الوارد لتحديده، يمكنك تحديد عدة رسائل في المرة الواحدة.





2. بمجرد تحديد رسائل البريد الإلكترونى، اضغط على الثلاث نقاط الأفقية أعلى اليمين لفتح القائمة "menu".





3. قم بالضغط على خيار غفوة أو تأجيل "Snooze".





4. حدد المدة التى تريد تأجيل البريد الإلكترونى فيها، من بين عدة خيارات هما في وقت لاحق اليوم "Later Today" أو الغد "Tomorrow" أو نهاية هذا الأسبوع "This Weekend" أو الأسبوع التالى "Next week".





5. يمكنك أيضًا الضغط على خيار تحديد الوقت والتاريخ "Select date and time"، لاختيار وقت محدد في التقويم الخاص بك لتأجيل البريد الوارد.





- وتختفى رسائل البريد الإلكترونى من البريد الوارد الأساسي وتنتقل إلى مجلد التأجيل أو الغفوة، ويمكنك العثور على مجلد التأجيل من خلال:





1. اضغط على الثلاث خطوط الرأسية أعلى يسار الشاشة لفتح قائمة خيارات جي ميل.





2. من القائمة الجانبية اضغط على خيار تأجيل "Snoozed"،.





3. سترى فى مجلد التأجيل رسائل البريد الإلكترونى التى تم تأجيلها وكذلك مدة التأجيل.





- وبمجرد إنتهاء المدة المحددة للتأجيل تعود رسائل البريد الإلكترونى إلى صفحة البريد الأساسى، ولكن إذا أردت إستعادتها قبل نهاية المدة التى حددتها، يمكنك ذلك من خلال:





1. اذهب إلى مجلد التأجيل "Snoozed"، ثم اضغط ضغطه مطوله على البريد الذى ترغب في إستعادته.





2. بعد تحديد البريد الإلكترونى اضغط على زر القائمة أعلى يمن الشاشة.