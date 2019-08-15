ضبط عصابة سرقة الخردة وأسطوانات الغاز من داخل محرقة في أسوان

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط مرتكبى واقعة سرقة من داخل محرقة قمامة تابعة لمجلس مدينة أسوان، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على ضبط العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقة.





تبلغ لقسم شرطة ثانٍ أسوان من عامل نظافة مُعين لحراسة محرقة قمامة خاصة بمجلس المدينة - كائنة بدائرة القسم .. باكتشافه سرقة أجزاء من الخردة وأسطوانة بوتاجاز.





تم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة، (3) أشخاص "أشقاء" مقيمين بدائرة القسم.





عقب تقنين الإجراءات تم ضبط اثنين منهم وبحوزتهما، (طبنجة عيار 9 مم - طلقة لذات العيار - فرد خرطوش عيار 12 مم) ، وبمواجهة المتهمين أقرا بارتكابهما الواقعة بالإشتراك مع المتهم الهارب وأضافا ببيع المسروقات لعميل لهم "تاجر خردة سيئ النية"، أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بالواقعة، وتم بإرشاده ضبط المسروقات، وباستدعاء المبلغ تعرف على المضبوطات، وجارٍ ضبط المتهم الهارب.



