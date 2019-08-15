سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم 15 -8- 2019

استقر سعر الريـال السعودي اليوم الخميس 15 أغسطس 2019، في البنوك المحلية، حيث سجل الريـال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.38 جنيه للشراء و4.4287 جنيه للبيع.





وسجّل الريـال السعودى في بنك مصر نحو 4.38 جنيه للشراء و4.4287 جنيه للبيع، في حين سجل في البنك التجارى الدولى نحو 4.3766 جنيه للشراء و4.4207 جنيه للبيع





وبلغ سعر الريـال السعودى في البنك العربى الأفريقى الدولى نحو 4.3733 جنيه للشراء و4.4248 جنيه للبيع، في حين سجل في بنك بلوم مصر نحو 4.398358 جنيه للشراء و4.426077 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك التعمير والإسكان نحو 4.3311 جنيه للشراء و4.4799 جنيه للبيع.



