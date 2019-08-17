ابراهيم عيسى والغيطى والبحيرى.. ضابط أمن وطنى يكشف قوائم الاغتيال عند الإخوان

تستكمل الدائرة 30 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، الاستماع إلى شهادة مجري التحريات في محاكمة 44 متهمًا بينهم اللاعب حمادة السيد، لاعب فريق كرة القدم بنادي أسوان.





وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.





وقال الشاهد، مجري التحريات "ضابط بقطاع الأمن الوطني"، إن الخلية العنقودية الثانية التابعة لتنظيم ما يسمى بولاية سيناء الإرهابي برئاسة المتهم محمد شويطر، قامت برصد ارتكاز أمني بمنطقة أم ربيع بالقليوبية، قائم عليها المتهم يحيى غنيم، ومحمد شويطة، كما قام المتهم أحمد هندي برصد عاملين بالقوات المسلحة أحدهم مساعد بالقوات الجوية وعريف بذات الجهة.





واستكمل الشاهد أن المتهمين حامد القناوي ومحمد جوتة قاما برصد محصل كهرباء قرية كحك بحري وكذلك أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني بالفيوم.





وأشار الشاهد إلى أن المتهمين أيضًا قاموا برصد الإعلامي إبراهيم عيسى، وكذلك محمد الغيطي، وإسلام البحيري لاغتيالهم.





وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين انضموا إلى جماعة إرهابية داخل البلاد مع علمهم بأغراضها وتلقوا تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية لديها، بأن انضموا جميعًا إلى الجماعة الإرهابية موضوع الاتهام، وتلقى المتهمون التاسع، والعشرون، والثلاثون، تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية، لدى معسكراتها بشمال سيناء.