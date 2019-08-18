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فن

ابراهيم نصر في عيد ميلاده : لا يمكن مقارنة برامج المقالب الحالية بالكاميرا الخفية

الأحد 18/أغسطس/2019 - 10:55 ص
صدى البلد
شيرى نبيل
قال الفنان إبراهيم نصر، صاحب أشهر برامج المقالب، بأنه يتمني أن يعود إلى تقديم برامج المقالب خاصة أنها حققت نجاحا كبيرا في تلك الفترة.

وتابع إبراهيم نصر ، في تصريح لـ "صدي البلد" : عندما كانت حلقة الكاميرا الخفية تعرض في الموسم الرمضاني كان الشارع بيكون فاضي من أجل مشاهدة الحلقة".

وأضاف: لا يمكن مقارنة برامج المقالب التي تعرض الان ببرنامجي لان برنامجي كان هدفه رسم الضحكة والابتسامة على وجه المشاهد.

جدير بالذكر أن ابراهيم نصر يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ 69 فهو من مواليد 1950.

نصر تألق فى دور الدب بمسلسل "فوق السحاب" والذى عرض خلال موسم دراما رمضان الماضى على شاشة On.

المسلسل بطولة هانى سلامة، عفاف شعيب، منى عبد الغنى، ستيفانى صليبا، ايهاب فهمى، هبة عبد الغنى، ميرنا نور الدين، شادى ألفونس، ومن تأليف حسان دهشان، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

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