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خطر داهم.. محافظ الدقهلية يوافق على إغلاق 8 منشآت غذائية

الأحد 18/أغسطس/2019 - 12:27 م
محافظ الدقهلية يوافق
محافظ الدقهلية يوافق على اغلاق 8 منشآت غذائية لوجود خطر داهم
همت الحسينى
وافق الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية على غلق 8 منشآت غذائية مخالفة لعدم وجود ترخيص ووجود خطر داهم، وشدد على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الغلق الإداري .

وشدد على استمرار الحملات الرقابية على منافذ الأغذية ومحلات ومصانع بيع وتداول وتقديم الأطعمة والسلع ومتابعة جودة المعروضات والتأكد من توافر شروط التداول والبيع فيها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة على الفور تجاه المخالفين. 

جاء ذلك بناء على التقرير الذي عرضه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية والذي أشار إلى قيام فرق مراقبة الأغذية بالمرور على عدد من المنشآت الغذائية شملت مصنع للأسماك المملحة بميت غمر،ومعمل ألبان ومؤسستين للاستيراد والتصدير ومخزن تابع لشركة تجارة ومضرب أرز بشربين،ومخزن تجميع ملح بمنية النصر،ومعمل مخللات بالمنصورة، وأشار إلى أنه تم ضبط 29 طن ملح ومخللات وإعدام 30 كيلو .

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