الوادي الجديد تستعد لافتتاح أكبر مركز لذوي الاحتياجات الخاصة

قال حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، انه يجرى حاليا الانتهاء من أعمال الإنشاءات والتطوير لمركز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة الذي يتم إنشاءه بمدينة الخارجة، وذلك بناء على توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم لافتة انه جارى الانتهاء من اللمسات الأخيرة للمشروع.



جاء ذلك خلال تفقدها لأعمال إنشاء المشروع ، والذي يتم تنفيذه بتكلفه تقديرية تبلغ 25 مليون جنيه، ومجهز بأفضل الكوادر المدربة من أبناء المحافظة وخارجها وكافة الأجهزة الحديثة.



كما شددت مجدي على سرعة الانتهاء من الأعمال وفقاََ للخطة الزمنية المحددة وذلك بالتنسيق مع مديرية الإسكان استعدادا لافتتاح المركز.