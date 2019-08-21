المخرج خالد مرعي ليس أولهم.. مشاهير ونجوم واجهوا تهم الاتجار وحيازة المواد المخدرة.. دينا الشربيني وأحمد عزمي الأبرز

جمارك مطار القاهرة تضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة بحوزة المخرج السينمائى خالد مرعي

حبس دينا الشربيني عاما بسبب قضية تعاطي مخدرات

قصة القبض على خالد مرعي



مشاهير واجهوا نفس تهم خالد مرعي



أثار خبر القبض على المخرجحالة من الذعر داخل الوسط الفني، خاصة أنه وجد في حوزته كمية كبيرة من المخدرات، "صدى البلد" يرصد في التقرير التالي أبرز النجوم الذين تعرضوا لهذا الموقف قبلأحبطت جمارك مطار القاهرة الدولى محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة، بحوزة المخرج السينمائى خالد مرعي، حيث كان قادما من العاصمة أمستردام بعد القيام بعمليات تفتيش لجميع الركاب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر محضر بالواقعة.وقامت أجهزة الأمن بإجراءات عمليات ترحيل المخرج السينمائى، مخرج فيلم "خيال مآتة"، إلى قسم النزهة، وذلك بإيداعه لمحبسه تنفيذا لقرار النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد ضبطه متلبسا بحيازة مواد مخدرة "حشيش، بذور ماريجوانا"، لتهريبها عبر مطار القاهرة الدولى، لدى إنهاء إجراءات وصوله قادما من العاصمة الهولندية أمستردام.كما أثار القبض على الفنان عمر مصطفى متولى حالة من الجدل بعد أن أكدت النيابة أنه تم القبض عليه أثناء تعاطي الحشيش في سيارته وتم خروجه بكفالة مالية.ورغم أن وكالات الأنباء والصحف نشرت رقم المحضر وأكدت تعاطي عمر للمخدرات، إلا أنه نفى كل ما تردد وكتب من خلال حسابه على "فيس بوك": "اللي حصل إن أنا روحت لواحد صاحبي النيابة عشان عنده مشكلة عبيطة مش مستاهلة يحبسوه وطبعا عشان أنا وشي هو اللي معروف كل واحد بقى يحكي القصة بطريقته، اللي يقول دي مشكلتي أنا واللي يقول مشادة كلامية مع ضابط والعناوين المستفزة والهيصة دي".وأضاف: "فأنا بس باطمن الناس اللي بتسأل عليا أنا زي الفل وأصلا امبارح بالليل كنت في المسرح وكان عندنا ناس من الرقابة بتشوف العرض ده، غير إن رقم العربية اللي في الخبر مش رقم عربيتي".وفي شهر مارس 2014، ألقت الشرطة القبض على الفنانة نهى العمروسي بتهمة تعاطي المخدرات بأحد المحلات الشهيرة بمنطقة الزمالك.وقد أثار هذا الخبر حالة من الفزع لدى أسرتها والمقربين منها، وأكدوا أنها قُبض عليها عن طريق الخطأ، وأوضحت شقيقتها أنها أقلعت عن التدخين منذ فترة طويلة وتعاطيها مواد مخدرة شىء مستحيل، وبالفعل بعد الحصول على عينة من دمها تم التأكد من عدم تعاطيها أى مواد مخدرة وحصلت على البراءة بعد أيام قليلة من القبض عليها.أما حكاية الفنان أحمد عزمي مع المخدرات فتعد الأغرب، فبعد أن ألقت الشرطة القبض عليه بتهمة حيازة أقراص مخدرة أثناء تواجده بشرم الشيخ وإخلاء سبيله بعد ذلك بعد دفع غرامة مالية تقدر بـ2000 جنيه، خرج أحمد ليدافع عن نفسه، مؤكدا أن كل ما تردد حول إدمانه المخدرات مجرد شائعات وقال: "أنا بريء تماما من تهمة تعاطي المخدرات، وأحد ضباط الشرطة هو من لفق هذه القضية لي، لأنني رفضت رغبته في التصوير مع فتيات كن بصحبتي".الفنانة دينا الشربيني تعد الممثلة الأكثر تضررا من إدمان المخدرات، ليس فقط لصدور حكم قضائي ضدها وقضائها عاما كاملا من عمرها داخل السجن، ولكن لرفض نقابة الممثلين عودتها مرة أخرى للتمثيل طبقا لقوانين النقابة، إلا أن الفنان أشرف زكي أكد أنه سوف يدرس الالتماس الذي قدمته دينا مؤخرا.يذكر أن دينا تم القبض عليها بداخل إحدى الشقق بمنطقة الزمالك وهي تتعاطى المخدرات وبجانبها كميات كبيرة من "الهيروين".