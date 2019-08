كارول سماحة تشارك الجمهور بقصيدة غنتها في مهرجان سوق عكاظ

View this post on Instagram

🇸🇦 سعيدة جدا بالمشاركة بمهرجان #سوق_عكاظ لأول مرة في #المملكة_العربية_السعودية #موسم_الطائف إليكم مقطع من قصيدة #إزرع_ضوءك التي أديتها #كارول_سماحة @taifseason #soqokaz #KSA 🇸🇦