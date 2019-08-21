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فن

كارول سماحة تشارك الجمهور بقصيدة غنتها في مهرجان سوق عكاظ

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 12:43 م
كارول سماحة
كارول سماحة
القسم الميدانى
نشرت المطربة كارول سماحة على حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" مقطع فيديو من قصيدة قامت بغنائها فى مهرجان سوق عكاظ.

وعلقت كارول سماحة على الفيديو قائلة: "سعيدة جدا بالمشاركة بمهرجان سوق عكاظ لأول مرة فى المملكة العربية السعودية موسم الطائف".

وأضافت كارول قائلة: "إليكم مقطع من قصيدة ازرع ضوءك التى أديتها".

وتفاعل عدد كبير من متابعى كارول سماحة مع أدائها الغنائى المبهر معلقين:

صراحة صوت مرعب صوت خيال
كنتى رائعة جدا وفرحنا بقدومك عندنا بالسعودية
رائع جدا
حضور طاغى
ملكة

على جانب آخر، شاركت كارول سماحة فى فيلم "بالصدفة" وهو من بطولة بديع أبو شقرا، وباميلا الكيك، وتأليف كلوديا مرشليان، وإخراج باسم كريستو.

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