بـ كاش مايوه ودانتيل أسود.. نيللى كريم بـ اطلالة مثيرة على الشاطئ

نشرت الفنانة نيللى كريم مجموعة من الصور الخاصة لها عبر خاصية ستوري بحسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام، حيث شاركت جمهورها بصور خلال قضائها رحلتها الصيفية علي الشاطئ.





وظهرت نيللي كريم، بإطلالة جذابة ومثيرة، مرتدية مايوه اسود داخل المياه، وفي الصور الأخرى فضلت ارتداء الكاش مايوه الدانتيل والبرنيطة، والنضارة الشمس.





أما من الناحية الجمالية، اعتمدت نيللي كريم على الظهور ببشرتها الطبيعية والابتعاد عن المكياج، والاكتفاء بارتدائها عقد من الأحجار الرملية.



