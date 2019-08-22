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4 ملايين جنيه من الخطة الاستثمارية لرصف 3 طرق فى البحيرة.. صور

الخميس 22/أغسطس/2019 - 04:57 م
رصف ٣طرق بالبحيرة
رصف ٣طرق بالبحيرة بتكلفة ٤ مليون جنيه من الخطة الاستثمارية
جمالات الدمنهوري
شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على سرعة الانتهاء من مشروعات الرصف المكلف بها مشروع الرصف الإنتاجي ومديرية الطرق والنقل بالمحافظة التابعة للخطة الاستثمارية 2019 ـ 2020 لأعمال رصف الطرق وتطبيقها على مستوى مدن ومراكز المحافظة موجها بضرورة متابعة أعمال رصف الطرق ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية وتسوية جميع الطرق غير الممهدة واستئناف أعمال رد الشيء لأصله.

وأكد مسئول مشروع الرصف الإنتاجي أنه جاري الإنتهاء من رصف طريقى عزبةمختار - المسين مركز الدلنجات بمسطح (3000) متر بتكلفة مليون و 78 ألفا و520 ا ورصف طريق المحكمة (الجبانة) مركز الدلنجات بمسطح (1100) متر وبتكلفة مليون و151 ألفا و142 جنيها.

وأشار المهندس فايز الجندى مدير عام مديرية الطرق والنقل إلى متابعة بدء أعمال رصف وصيانة طريق جسر مصرف العطف بطول 1 كم بداية من طريق منية السعيد بإتجاه المحمودية بتكلفة 1.5مليون جنيه ضمن خطة صيانة الطرق والجسور 2019 / 2020.

ووجه اللواء آمنة علي ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية ومتابعة أعمال الرصف أولًا بأول والإلتزام ببرنامجها الزمنى المقرر والدقة والمواصفات القياسية ومعايير الرصف مع عمل الصيانة الدورية للطرق لتيسير الحركة المرورية والحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين.
4 ملايين جنيه من الخطة الاستثمارية لرصف 3 طرق فى البحيرة.. صور
4 ملايين جنيه من الخطة الاستثمارية لرصف 3 طرق فى البحيرة.. صور
4 ملايين جنيه من الخطة الاستثمارية لرصف 3 طرق فى البحيرة.. صور
4 ملايين جنيه من الخطة الاستثمارية لرصف 3 طرق فى البحيرة.. صور
4 ملايين جنيه من الخطة الاستثمارية لرصف 3 طرق فى البحيرة.. صور

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