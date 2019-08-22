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مصطفى بكري: اردوغان يحاول إنقاذ الجماعات الإرهابية في سوريا

الخميس 22/أغسطس/2019 - 07:14 م
اردوغان
اردوغان
خالد محيي الدين
قال الإعلامي مصطفي بكري، إن أردوغان يحاول إنقاذ جماعاته الإرهابية في سوريا مثلما يفعل في ليبيا، من خلال تقديم الدعم الكامل لتلك المجموعات المسلحة خلال حربها مع الجيش السوري.

وتابع، "بكري" خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أن الجيش السوري يقوم بعمليات عسكرية لتحرير أدليب من أيدي تلك الجماعات الإرهابية المدعومة من تركيا، ولكن أردوغان وجيشة الخائن يدفعون بالمدنيين العزل تجاه نيران تلك الجماعات الإرهابية.

وأشار إلي أن أردوغان لن يتوقف عن دعم تلك الجماعات الإرهابية المسلحة علي الأراضي السورية، حيث يهدفون لإحداث تدمير كامل داخل الدولة السورية.

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