نجم الأهلي : محمد صلاح يشبه خالد بيبو .. فيديو

انتقد محمد فاروق نجم الأهلي السابق مستوى المهاجمين المصريين في الوقت الحالي، من حيث السرعة والمهارة والتهديف من الفرص البسيطة.



وقال محمد فاروق خلال تصريحاته على فضائية تايم سبورت، إن خالد بيبو لاعب الأهلي السابق كان من أكثر المهاجمين المميزين على مدار السنوات السابقة، ولا يوجد مثيل له محليا في الجيل الحالي.



وأضاف فاروق أن النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، يشبه خالد بيبو بشكل كبير من حيث تمكنه في التحكم في الكرة والسرعة والهجمات المرتدة والكرات التي تحتاج الى جهد عال بدنيًا.