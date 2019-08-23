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أهالي شارع الترعة ببولاق يستغيثون من تراكم القمامة وعشوائية التكاتك

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 07:00 ص
القمامة بشارع النرعة
القمامة بشارع النرعة ببولاق
احمد قطب
أرسل حمدي أحمد شكوى إلى خدمة بين الناس بموقع صدى البلد المقيم بشارع الترعة البولاقية من تراكم أكوام القمامة بالمنطقة .

وقال أحمد في شكواه نحن القاطنين بشارع الترعة البولاقية بشبرا مصر نعاني من انتشار القمامة والتكاتك ولا يوجد خدمات ويوجد بعض صناديق القمامة في بعض الأماكن، ما أدى إلى تراكم أكوام القمامة بالمنطقة، وتم عمل العديد من الشكاوى، ولكن دون جدوى.

وطالب حمدي أحمد المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بأهالي المنطقة.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.

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