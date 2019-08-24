العثور على طفل لقيط بالفيوم تحرسه الكلاب الضالة

عثر أهالي عزبة علام بقرية سنهور القبلية بمركز سنورس بالفيوم على طفل رضيع موضوع على الأرض ومُحاط بقوالب من الطوب الأسمنتى ومغطى بورق أشجار وعلى قيد الحياة وتحوم حوله الكلاب الضالة التى كانت تقوم بحراسته دون إيذائه.



كان اللواء عادل الطحلاوى مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبشواي بالحادث .



انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الطفل اللقيط الذي تبين أنه مجهول الهوية ، ومازال على قيد الحياة .



تم نقله بسيارة الاسعاف الى مستشفى أبشواى المركزى ، تمهيدا إيداعه بإحدى دور الرعاية بالفيوم .



تم تحرير محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق .