ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

العثور على طفل لقيط بالفيوم تحرسه الكلاب الضالة

السبت 24/أغسطس/2019 - 01:13 ص
طفل رضيع مع كلب
طفل رضيع مع كلب
الفيوم - نبيل أبو السعود
عثر أهالي عزبة علام بقرية سنهور القبلية بمركز سنورس بالفيوم على طفل رضيع موضوع على الأرض ومُحاط بقوالب من الطوب الأسمنتى ومغطى بورق أشجار وعلى قيد الحياة وتحوم حوله الكلاب الضالة التى كانت تقوم بحراسته دون إيذائه.

كان اللواء عادل الطحلاوى مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبشواي بالحادث .

انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الطفل اللقيط الذي تبين أنه مجهول الهوية ، ومازال على قيد الحياة .

تم نقله بسيارة الاسعاف الى مستشفى أبشواى المركزى ، تمهيدا إيداعه بإحدى دور الرعاية بالفيوم .

تم تحرير محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غرق طفل فى بحر النزلة بالفيوم

ترشيحاتنا

منع ريهام سعيد من الظهور في أي وسيلة إعلامية.. نقابة الإعلاميين تعدّد 5 مخالفات لها

اخبار الرياضة.. رحيل نجم الاهلي.. رد قوي من احمد حسن على ريهام سعيد..الفوز الاول لـ تريزيجيه

بحبه لـ عمرو دياب تحصد 3.7 مليون مشاهدة.. فيديو

ياسين نجل غنوة يعيش ظروفا مشابهة لدوره في مسلسل زي الشمس

بعد حلقة السمنة .. إحالة ريهام سعيد للنيابة

نبيل الحلفاوي يهاجم لاسارتي بسبب صلاح محسن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاني شاكر يتألق فى حفله بمحكى القلعة.. صور

على أوتار الهارب ونفخات الفلوت.. ليلة سيمفونية في القلعة بحضور البسطاء

بعد تصدرها تريند.. شاهد | أجمل إطلالات شمس الكويتية وأكثرها جدلا