وزير الشباب يوافق علي مقترح نواب الشيوخ بتخصيص أندية كمعارض للأثاث الدمياطي

أعلن وزير الشباب والرياضة الدكتورأشرف صبحي موافقتة علي المقترح المقدم من نواب الشيوخ بدمياط بتخصيص أندية كمعارض للأثاث الدمياطي في مختلف المحافظات .

جاء ذلك خلال لقاء وزير الشباب والرياضية بإعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة خلال زيارة دمياط حيث رحب صبحي بالمقترح المقدم لدعم صناعة الأثاث والإنتاج المحلي من خلال توفير مساحات بالأندية الرياضية للعارضين بأسعار تنافسية ومخفضة لكي تصل المنتجات لأكبر شريحة من المواطنين .



وتقدم نواب الشيوخ بالمحافظة بطلبات للوزير لتوفير أندية ومراكز شبابية مناسبة في محافظتي القاهرة والإسكندرية، لتمكين الصناع والتجار من أبناء دمياط من عرض وتسويق منتجاتهم، وعلى رأسها الأثاث الدمياطي الشهير، ضمن معارض دائمة وموسمية.

وقد إستجاب الوزير لهذا الطلب، وأعلن عن توفير عدد من الأندية كمواقع أولية لاحتضان هذه الفعاليات، وتشمل:نادي التجمع الأول ونادي بمدينة 6 أكتوبر ونادي الجزيرة ونادي المعادي، وذلك كدفعة أولى ضمن خطة أوسع لدعم الصناعة الوطنية من خلال الدمج بين الرياضة والتنمية الاقتصادية المحلية.

من جانبة أكد النائب محمد أبو حجازي علي الدعم المستمر من الدولة لقطاع الشباب والرياضة بمحافظة دمياط، وان يكون هناك استغلال لموارد الدولة في مختلف الوزارات لدعم التصنيع المحلي ، مشيدًا بجهود الوزير أشرف صبحي في تطوير البنية التحتية الرياضية وتعزيز دور مراكز الشباب في بناء شخصية الشباب وتحقيق التنمية المجتمعية.

كما شدد ابوحجازي على ضرورة إستثمار طاقات الشباب وتوفير البيئة المناسبة لاكتشافهم وتمكينهم، مشيرًا إلى أن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية هو السبيل لتحقيق طموحات المواطنين، خاصة في المحافظات.