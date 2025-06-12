وزيرالرياضة VS محافظ دمياط.. مباراة استعراضية خلال افتتاح ملعب بكفر سعد

قدم كل من الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم، مباراة استعراضية على أرض الملعب الجديد بكفر سعد، شارك فيها عدد من الناشئين، في أجواء احتفالية عبّر خلالها أهالي كفر سعد عن امتنانهم وسعادتهم بافتتاح هذه المنشآت التي طال انتظارها.

افتتح وزير الشباب والرياضة، الملعب الرئيسي لكرة القدم والمبنى الاجتماعي الجديد بنادي كفر سعد، وسط حضور جماهيري واسع من أبناء المدينة وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والرياضية.

وشملت الجولة التى جاءت بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و الدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة و أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والدكتور محمد فوزى مدير مديرية الشباب والرياضة مكونات المشروع الذي تم الانتهاء من تنفيذه وفق أحدث المواصفات الفنية، ويضم ملعبًا قانونيًا لكرة القدم بمسطح نجيل صناعي عالي الجودة، بالإضافة إلى مبنى اجتماعي متكامل يضم قاعات متعددة الأغراض، وكافيتريا، ومكاتب إدارية، ومساحات خضراء مخصصة للعائلات والأنشطة المجتمعية.

وأعرب الدكتور أيمن الشهابي، عن سعادته بافتتاح هذه المشروعات التي تُضاف إلى سجل الإنجازات التي تشهدها دمياط في مختلف القطاعات، مؤكدة دعم المحافظة المستمر لكافة الجهود التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة لأبناء دمياط، لا سيما في قطاعي الشباب والرياضة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي خلال الافتتاح أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة الوزارة الطموحة لتطوير البنية التحتية للمنشآت الرياضية والشبابية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الارتقاء بقطاع الشباب والرياضة في مختلف محافظات الجمهورية. وقال: "نادي كفر سعد يعد من الأندية العريقة في دمياط، ويستحق هذه الطفرة التطويرية، التي ستسهم في استقطاب مزيد من الشباب لممارسة الرياضة وتعزيز الانتماء للنادي والمجتمع".