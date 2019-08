دايما شيك وانيقة.. درة تبهر جمهورها بجامب سوت سواريه

نشرت الفنانة درة صورة جديدة لها عبر موقع الصور الشهير انستجرام من خلال أحدث جلساتها التصويرية ابهرت جمهورها.



وظهرت درة بإطلالة انيقة بجامب سوت سواريه مطرز بالابيض والاسود وحزام من الخصر واعتمدت تسريحة بسيطة ووضع ميكب خفيف لائق بالاطلالة.



ولقيت الصورة إعجاب وردود واسعة من متابعيها عبر انستجرام .



يذكر أن درة تقوم حاليا بتصوير مسلسل بعنوان "بلا دليل" والذى يشاركها البطولة فيه خالد سليم وتأليف إنجي علاء واخراج منال الصيفى.



وكان آخر ظهور للفنانة درة فى حفل احدى المجلات التى قامت بتكريمها عن أعمالها الفنية.



وكتبت درة"It’s never too late to be happy..

Times are changing. You’re about to be happier than you’ve ever been before. Don’t give up on the person you’ve becoming just yet. The best is yet to come 🙏