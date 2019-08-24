أحمد موسى: مجلس الأعمال المصري الياباني شارك في تحضيرات التيكاد

قال الإعلامي أحمد موسى، إن أعضاء مجلس الأعمال المصري الياباني كانوا في ضيافة السفير الياباني في القاهرة للتجهيز لفعاليات مؤتمر طوكيو الدولي السابع حول التنمية الأفريقية، وشارك رجل الأعمال محمد أبو العينين الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي في التحضيرات.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن اتحاد الصناعات المصرية يشارك في هذا المؤتمر وسيكون هناك معرض على هامش هذا المؤتمر خلال الفترة من يوم 28 وحتى 30 أغسطس الجاري، سيكون هناك عرض لـ منتجات سيراميكا كليوباترا في المعرض على هامش المؤتمر، وشركة سيراميكا كليوباترا لها تواجد كبير في اليابان بقوة.



وتابع الإعلامي أحمد موسى:" لقاءات مجلس الأعمال المصري الياباني هدفها التنسيق قبل عقد المؤتمر في اليابان".



ومن جانبه أكد رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، أن قمة التيكاد تعد أحد أهم مؤتمر للعلاقات الأفريقية مع اليابان، موضحًا أن الفكر الياباني يمتاز بأنه فكر تنموي يهدف إلى بناء الأمم وإعداد البشر.



ووجه محمد أبو العينين، خلال مؤتمر انعقد بمقر إقامة السفير الياباني بالقاهرة، الشكر إلى وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي؛ لجهودها الرائعة في خدمة البيئة الاستثمارية في مصر، حيث تعد من القلائل اللاتي قدمن الأساليب العلمية في التواصل مع المستثمرين، كما أن مكتبها مفتوح للجميع، متمنيًا لها التوفيق.



وهنأ محمد أبو العينين، المهندس إبراهيم العربي؛ بمنصبه الجديد ممثلًا للغرف التجارية المصرية اليابانية، معلنًا تدشين أفريقيا شامبيون التي تمتاز بالعديد من المزايا، ومنها في الحصول علي جواز سفر أفريقي يسهل الحركة والتنقلات بين دول القارة.



وقال محمد أبو العينين خلال مؤتمر انعقد بمقر اقامة السفير الياباني بالقاهرة إن أفريقيا بها صحوة كبيرة بل وتتغير وتتقدم وثرواتها لكل دول العالم حيث بها 60 في المائة من الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة، فأفريقيا مليئة بالثروات".



وأعرب الرئيس الشرفى للبرلمان الأورومتوسطى عن تمنياته بأن تنتشر المدارس اليابانية والجامعات والمعاهد اليابانية في أفريقيا، وأن تساهم التيكاد 7 في نقل كل التكنولوجيا اليابانية الي أفريقيا.



وأكد أبو العينين ان الاستثمارات والتجارة بين مصر واليابان زادت منذ قدوم السفير الياباني الي القاهرة، مشيدا بالجهود التي يبذلها الرئيس السيسي والذي دائما يشدد على ضرورة حل جميع مشاكل المستثمرين اليابانيين والتي تم حلها بالفعل.



وأضاف أبو العينين أن اليابان شعب يمتلك من القيم والتقدم الحضاري الكبير، موجها الشكر للسفير الياباني بالقاهرة على الدور الكبير الذي يقوم به تمثيلا لبلاده.

