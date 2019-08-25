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أخبار العالم

طيران الاحتلال ينفذ غارات وهمية في أجواء مدينة صيدا اللبنانية

الأحد 25/أغسطس/2019 - 09:29 ص
صدى البلد
رحيم يسري
أفادت وسائل إعلام لبنانية بتنفيذ مقاتلات الاحتلال الإسرائيلى غارات وهمية في أجواء صيدا اللبنانية.

وأكدت "روسيا اليوم" أن طيران الاحتلال نفذ غارات وهمية في أجواء مدينة صيدا اليوم الأحد.

وذكرت أن طائرة استطلاع إسرائيلية أيضًا حلقت في أجواء ضاحية بيروت الجنوبية.

فيما أفادت قناة العربية بتحليق مكثف لطيران الاحتلال على علو منخفض فوق بيروت.

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