90.1 % نسبة النجاح في الدور الثاني لـ الاعدادية الأزهرية بالبحيرة

اعتمد فضيله الشيخ ، عبدالفتاح البسطراوى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحيرة الأزهرية ، صباح اليوم الاحد الموافق 25 /8 /2019 ، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2018 /2019.





جاء ذلك بحضور الدكتور محمد النشرتي، مدير عام المنطقة، والشيخ علي العجيمي مدير إدارة الامتحانات وحاتم صنيدق رئيس كنترول الشهادة الإعدادية وعدد من أعضاء الكنترول.





وأوضح حاتم صنيدق رئيس كنترول الشهادة الإعدادية الأزهري، أن نسب النجاح هذا العام ارتفعت بشكل ملحوظ عن الأعوام الماضية.



