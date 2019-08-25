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رياضة

أتليتكو مدريد ضيفا على ليجانيس في الدوري الإسباني

الأحد 25/أغسطس/2019 - 10:14 ص
موراتا - فيليكس لاعبا
موراتا - فيليكس لاعبا أتلتيكو مدريد
إسراء أشرف
يحل فريق أتلتيكو مدريد ضيفًا على نظيره ليجانيس، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني "لا ليجا".

ومن المقرر أن تنطلق صافرة اللقاء بين الفريقين في تمام السابعة مساءً، على ملعب "البلدي دي بوتاركي" معقل ليجانيس.

ويدخل أتلتيكو مدريد مواجهة اليوم بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق الفوز على خيتافي بنتيجة 1-0، في افتتاح مشواره بالليجا الجولة الماضية.

ويسعى الروخي بلانكوس في مواجهة اليوم لتحقيق الفوز الثاني على التوالي، والاقتراب من صدارة الليجا الذي يحتلها فريق إشبيلية برصيد 6 نقاط.
ويفتقد أتلتيكو مدريد لجهود مهاجمه الإسباني دييجو كوستا، الذي يتعافى من الإصابة، التي تعرض لها مؤخرًا.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز السابع في ترتيب الليجا برصيد 3 نقاط، بينما يأتي ليجانيس في المركز التاسع عشر بدون رصيد من النقاط.

ويلتقي اليوم أيضًا، ديبورتيفو ألافيس مع إسبانيول، وريال مايوركا مع ريال سوسيداد، وبرشلونة مع ريال بيتيس.

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