أتليتكو مدريد ضيفا على ليجانيس في الدوري الإسباني

يحل فريق أتلتيكو مدريد ضيفًا على نظيره ليجانيس، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني "لا ليجا".





ومن المقرر أن تنطلق صافرة اللقاء بين الفريقين في تمام السابعة مساءً، على ملعب "البلدي دي بوتاركي" معقل ليجانيس.





ويدخل أتلتيكو مدريد مواجهة اليوم بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق الفوز على خيتافي بنتيجة 1-0، في افتتاح مشواره بالليجا الجولة الماضية.





ويسعى الروخي بلانكوس في مواجهة اليوم لتحقيق الفوز الثاني على التوالي، والاقتراب من صدارة الليجا الذي يحتلها فريق إشبيلية برصيد 6 نقاط.