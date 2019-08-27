متهم بقتل زوجته: قتلتها لأنها دائمة الشجار معي

قرر قاضى المعارضات بنيابة شرق القاهرة الكلية بإشراف المستشار أحمد عز الدين، تجديد حبس عامل 15 يوما علي ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامه بقتل زوجته في المرج.



فيما تبين من مناظرة النيابة العامة لجثة المجني عليها أنها لربة منزل في العقد الخامس من عمرها ومصابة بعدة طعنات في الرقبة والبطن، فضلا عن جروح قطعية باليد.



كما أكد المتهم في تحقيقات النيابة، أنه لم يشعر بنفسه وقت الجريمة مبديا ندمه علي ما ارتكبه، موضحا أن المجني عليها استفزته، لأنها كانت سيدة دائمة الشجار معه دون أي سبب، وأضاف المتهم أنه ارتكب جريمته في ساعة غضب، إذ حرضه الشيطان على التخلص من جميع مشاكله بقتلها، وبهذه الوسيلة يكون قد ارتيح من خلافاتها.



البداية عندما تلقى قسم شرطة المرج بلاغا من عامل مفاده قيامه بقتل زوجته، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وعثر على جثة سيدة مصابة بعدة طعنات وتبين أن المجني عليها متزوجة منذ 18 عاما، ويوم ارتكاب الواقعة نشبت مشاجرة بينها وبين زوجها قام على إثرها الزوج بطعنها بعدة طعنات بسكين المطبخ، ثم سلم نفسه لقسم الشرطة.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.