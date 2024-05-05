بعد حصد المركز الأول|رئيس جامعة بنها: تلقينا 3149 شكوى.. وفحص 99.43% منها

استعرض الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها ، التقرير الربع سنوي لجهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة عن عام 2024، الذي أكد أن جامعة بنها حققت المركز الأول على الهيئات والجامعات المرتبطة بالمنظومة الالكترونية في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى المُوجهة إليها.

وتلقت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بجامعة بنها 3149 شكوى وطلب واستغاثة حتى نهاية الربع الاول من العام الحالى بواقع 2986 شكوى فردية و 363 شكوى جامعية ، مشيرا إلى الانتهاء من فحص ومراجعة 99.43% منها وفقاً لضوابط فحص ومراجعة الشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، تمهيداً لاتخاذ اللازم بشأنها.

وأشاد رئيس الجامعة، بالجُهد المبذول من ادارة خدمة المواطنين بالجامعة وفريق العمل القائم على منظومة الشكاوى الحكومية بكل الكليات والمستشفيات والإدارات والمدن الجامعية.

وقد أصدر رئيس الجامعة تعليمات مشددة بضرورة التزام الجهات التابعة بالجامعة بالاستجابة لشكاوى وطلبات واستغاثات المواطنين في مختلف المجالات، والتي لم تتوقف عند حد ما يتم تلقيه على المنظومة، بل يتمّ الرصد والتعامل مع تلك الشكاوى المتداولة في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ، حيث كان لتلك الاستجابات آثار إيجابية ملموسة لدى الأوساط المختلفة وبصفة خاصة أصحاب تلك الشكاوى، الذين حرصوا على تسجيل عبارات الشكر و الإشادات بجهود الحكومة في التعامل مع شكاوى المواطنين.

وأشار التقرير إلى أنَّ تطور معدل تلقى الشكاوى خلال شهور الربع الاول من العام وبالمقارنة بالاعوام السابقة يعبر عن مدى حساسية المنظومة للأحداث والتغيرات المختلفة، إضافة إلى ثقة المواطنين فيها والتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل الشكاوى، والحد من أسباب تكرارها، وبما يؤكد أن المنظومة أصبحت معروفة وقريبة من المواطنين وفعالة في نفس الوقت.

كما تم تفعيل نقطة اتصال جديدة للمنظومة الرئيسية للجامعة وذلك لتقديم الشكاوى الخاصة بالمواطنين على المنظومة وتحويلها الى الجامعة مباشرة لسرعة الانتهاء منها.

وأضاف أنه يتم تلقى الشكاوى من خلال الرابط www.shakwa.eg، وأيضا الاتصال بالخط الساخن على رقم (16528) أو تطبيق "ايجابى" عبر التلفون المحمول.