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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة ومنوعات

مشروبات تخلصك من الأملاح بعد تناول الفسيخ مباشرة

صدى البلد

نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري على صفحتها الشخصية بالفيسبوك منشورا عن نصائح بعد أكل الفسيخ والرنجة. 

 

ونصحت بعدم شرب المشروبات الغازية بعد الأكل مباشرة ويجب استبدالها بتناول الكثير من الماء أو الشاي  الأخضر لأنه مدر للبول. 

 

كما يمكن الإكثار  من أكل الأناناس أو البطيخ والخيار والبقدونس  وبالتالي نتخلص من الملح الزايد لأنهم بهم كمية مياه كبيرة.

وأضافت أن البقدونس يقوم بعملية غسيل كبدي وكلوي ممتاز أما عن المشروبات الغازية يمكن أن نشربها بعد الأكل بساعتين أو ثلاثة انما ليست بعد الأكل  مباشرة.

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