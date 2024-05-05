أهم 7 نصائح لزيادة مدى بطارية سيارتك الكهربائية

هناك أوقات - بالضبط كما هو الحال في السيارات التي تعمل بالبنزين - تحتاج فيها إلى التركيز على المدى الذي يمكنك الوصول إليه باستخدام بطارية واحدة. وهناك بعض الخطوات البسيطة التي يمكنك اتباعها لتحقيق أقصى عدد من الإنجازات بالطاقة الكهربائية بنفسك. قد لا تحتاج إليها للوصول إلى وجهتك، ولكن كلما قل استخدامك للكهرباء، ستقل تكلفة تشغيل سيارتك.

لذا، إليكم بعض الاستعداد الصغير الذي يمكنك اتباعه لتحقيق الحد الأقصى من الأداء الكهربائي.

أدى التحسين في تكنولوجيا البطاريات وكفاءة المحرك إلى تحسين نطاق المركبات الكهربائية بشكل كبير في السنوات الأخيرة، والحقيقة المثبتة هي أن معظم الناس في المملكة المتحدة لا يقودون سياراتهم إلى هذا الحد. من المحتمل أن يتمكن معظم مالكي المركبات الكهربائية من الشحن طوال الليل ولا داعي للقلق على الإطلاق بشأن عدد الأميال التي تتبقى لديهم عند الخروج على الطريق.

1. التأكد من صحة البطارية

كما تتفاوت المحركات الاحتراقية المختلفة في كفاءتها، فإن السيارات الكهربائية تتفاوت في نطاقها أيضًا. وترتبط كفاءة تصميم السيارة بنطاقها بشكل كبير: ربما يمكنك اختيار السيارات الكبيرة في المناطق الصغيرة، بالإضافة إلى قدرتها على سحب أكبر بكثير من السيارات الصغيرة والأقل ثقلًا.

وهذا يعني أن السيارتين التي تحملان نفس حجم البطارية قد تكونا لهما نطاقات مختلفة جدًا في كثير من الأحيان. لذا، عند النظر في شراء سيارة، لا تعتمد فقط على حجم البطارية: يرجى أخذ النطاق المقدم بعين الاعتبار، والبحث بشكل خاص عن سيارة كهربائية فعالة. حدد الأميال لكل كيلووات في الوقت الحالي، وزيادة ذلك هي الأفضل. في الوقت الحاضر، أي شيء قريب من 4.0 ميجا كيلووات في الساعة يعد ضروريًا.

2. القيادة ببطء

تنطبق هذه النصيحة فعليًا على جميع السيارات: القيادة ببطء تستهلك طاقة أقل. ولكنك قد لا تدرك كم هو أقل من ذلك.

الأمر كله يتعلق بالديناميكا الهوائية: يزداد السحب الذي تنتجه السيارة مع مربع السرعة. لذا، إذا كنت تسير بسرعة 70 ميلا في الساعة على الطريق السريع، فستنتج قوة سحب أكبر بأربعة أضعاف مما تنتجه عندما تسير بسرعة 35 ميلا في الساعة.

لذا، خفض سرعتك بمقدار قليل نسبيًا سيكون له فرق كبير في كفاءتك. التخفيف قليلاً لن يضيف الكثير من الوقت إلى رحلتك، وسيكون أكثر استرخاءً أيضًا.

3. استخدم الكبح المتجدد

ستوفر معظم السيارات الكهربائية شكلًا من أشكال الكبح المتجدد. في الأساس، يحول الكبح المتجدد الطاقة الحركية الناتجة عن التباطؤ إلى كهرباء، والتي يمكن استخدامها لشحن البطارية. إنه تعديل بسيط إذا لم تستخدمه من قبل، ولكنه بالتأكيد يستحق الوقت.

تختلف أنظمة الكبح المتجددة: تقدم بعض السيارات إعدادًا واحدًا، وبعضها يتميز بمستويات متعددة يمكن التحكم فيها يدويًا، وبالتالي ستوفر وضع القيادة الكامل "بدواسة واحدة".

ستختلف أفضل طريقة لاستخدام الكبح المتجدد: على الطرق الملتوية أو في المدن التي ستستخدم فيها المكابح كثيرًا، استخدم الحد الأقصى المتاح من الكبح. على الطرق السريعة، ستحتاج إلى ضبط السيارة على الانطلاق بشكل أكبر، لذلك ستستفيد إلى أقصى حد من الطاقة الحركية للسير عند رفع دواسة الوقود.

4. انتبه للطقس

قد يبدو هذا غريبًا، ولكن السيارات الكهربائية فعالة للغاية ولا تخدم مصلحتها. تولد السيارة ذات المحرك الاحتراق الطاقة عن طريق حرق البنزين أثناء تحركها، ولكن هذه العملية غير الفعالة تخلق حملًا من الحرارة الزائدة - والتي يمكن استخدام بعضها بواسطة أنظمة التدفئة في السيارة.

نظرًا لأن الطاقة الموجودة في بطارية السيارة الكهربائية قد تم إنشاؤها بالفعل، فإن المحرك فعال بشكل لا يصدق، ولا يولد حرارة زائدة كافية لاستخدامها في أنظمة التدفئة في السيارة. لذا، إذا قمت بتشغيل نظام التدفئة، فسوف يسحب الطاقة من البطارية، مما يقلل من نطاق سيارتك الكهربائية.

إذا كنت لا تريد أن تشعر بالبرد، فابحث عن سيارة كهربائية ذات مقاعد قابلة للتدفئة أو عجلة قيادة. نظرًا لأنها تنقل الطاقة إلى منطقة أصغر، بدلاً من نفخها حول المقصورة، فهي أكثر كفاءة في تدفئتك.

5. وإذا خرجت في البرد، فكر في استخدام مضخة حرارية

الطقس البارد يعني أن بطارية السيارة تستغرق وقتًا أطول لتسخين وتصل إلى درجة حرارة التشغيل الأكثر كفاءة. ولكن هناك خيار يمكن أن يساعد: مضخة الحرارة.

تأتي العديد من السيارات الكهربائية الآن مزودة بمضخة حرارية كخيار أو بشكل قياسي، وهي بالتأكيد تستحق الاهتمام بها. فهي تقوم بشكل أساسي بسحب الهواء وضغطه، واستخدام الحرارة الناتجة عن تلك العملية لتدفئة البطارية والمقصورة عند الحاجة. وهذا يعني أنك ستقطع المزيد من الأميال من بطاريتك، وستكون أكثر دفئًا أثناء القيام بذلك.

6. افحص إطارات سيارتك

الإطارات هي جزء من سيارتك ملامس للأرض، لذا عليك التأكد من أنها لا تسبب احتكاكًا أو مقاومة أكثر مما هو مطلوب. لذا تأكد من تركيب الإطارات الموصى بها لضمان الحفاظ على مقاومة التدحرج عند الحد الأدنى - لا تحتاج بالضرورة إلى إطارات مخصصة للمركبات الكهربائية، ولكن يجب عليك التأكد من أنها مناسبة نظرًا للوزن الزائد للمركبات الكهربائية.

تحقق أيضًا من ضغط إطاراتك بانتظام: إذا كان منخفضًا جدًا، فسيؤدي ذلك إلى حدوث احتكاك إضافي واستنفاد طاقتك. هذه أيضًا نصيحة أساسية للسلامة وتآكل الإطارات.

7. اجعل القيادة مرنة

ونظرًا لأن الطاقة التي تستخدمها قد تم إنشاؤها بالفعل، فإن السيارات الكهربائية قادرة على التسارع بسرعة مذهلة. ولكن إذا كنت تحاول زيادة نطاقك إلى الحد الأقصى، فتعامل مع الأمور بسهولة أكبر. السيارات كبيرة وثقيلة، لذا فهي تتطلب الكثير من الطاقة لجعلها تسير بسرعة. تعتبر المركبات الكهربائية في الواقع أقل حساسية لهذا الأمر من السيارات ذات المحركات الاحتراقية، لكنها لا تزال نصيحة مفيدة.