نفسى أعيش على البحر.. أروى جودة تظهر بـ إطلالة جريئة

نشرت الفنانة أروى جودة صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، باحدث اطلالة لها على شاطئ البحر.



وتألقت أروى جودة بإطلالة مثيرة وجريئة للغاية، مرتدية فستانا باللون الازرق ، وعلقت على الصورة، قائلة : نفسى اعيش على البحر .



ومن الناحية الجمالية اعتمدت أروي جودة في إطلالتها على البساطة و الرقي والعفوية ، وابتعدت عن وضع الماكياج واكتفت بظهورها ببشرتها الطبيعية.



يشار إلى أن أروى جودة حصلت في عامي 2004 و2005 على لقب أفضل عارضة أزياء في العالم في مسابقة "BEST MODEL OF THE WORLD" في تركيا.