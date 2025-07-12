قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قمة الأهلي والزمالك وبيراميدز تقترب.. من يستضيف السوبر المصري؟
صفقة تبادلية كبرى بين النصر السعودي وميلان الإيطالي
بوتين يحاول إقناع إيران بالقبول باتفاق نووي مع الولايات المتحدة يمنعها من تخصيب اليورانيوم
وزير الصناعة يفتتح مصنعا لإنتاج الزجاج الهندسي ويؤسس آخر للثلاجات
رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2025.. الشروط والأوراق المطلوبة للتسجيل
خلافات بين روسيا وإيران بشأن تخصيب اليورانيوم.. وبوتين يميل للموقف الأمريكي
مفتي الجمهورية ناعيا رفعت العوضي: أحد أبرز رجالات الاقتصاد الإسلامي
وزير الطيران يبحث مع نظيره السيراليوني التعاون بمختلف مجالات القطاع
مهيب عبد الهادي يكشف مفاجأة بشأن تجديد عقد وسام أبو علي
3 قرارات حاسمة من فيريرا لإعداد الزمالك للموسم الجديد
خطوات استخراج تراخيص البناء وعدد الأدوار المتاحة بالقانون الجديد 2025
عمرو أديب متفائل بشأن فريق الزمالك هذا الموسم .. ماذا قال؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بحضور الآلاف.. افتتاح المسرح الروماني بعد تطويره بمركز مارينا العلمين السياحي

المسرح الروماني
المسرح الروماني
آية الجارحي

أعلن الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز القرى السياحية، عن افتتاح المسرح الروماني بمارينا العلمين السياحي، بحفل غنائي بحضور الآلاف من الجماهير.

وشارك في إحياء الحفل كل من نجوم الغناء: إيهاب توفيق، وهشام عباس، وحميد الشاعري، ومحمد فؤاد، وعدد آخر من النجوم .

وأوضح رئيس الجهاز، أن افتتاح المسرح الرومانى جاء بعد استعدادات وتجهيزات دامت شهورا ، من خلال جهاز القري السياحية والشركة المنفذة لأعمال التطوير للمسرح، حيث انطلقت الحفلات بالمسرح الروماني بمارينا العلمين، الذي تم إعادة تأهيله وترميمه ليكون بمثابة البوابة الفنية والترفيهية بمنطقة مارينا لخدمة زوار مارينا بمختلف مناطقها.

وأضاف الدكتور مهندس محمد خلف الله، أن المسرح يتضمن فندقا يحتوى على 24 غرفة فندقية، فضلا عن أن المسرح يسع لنحو 6000 فرد، ويتضمن قاعة للسينما، وعروضا وحفلات طوال أيام الأسبوع.

وتابع، أن الفندق به شاطئ على سواحل مارينا، ويتضمن أنشطة ترفيهية للأطفال وحفلات طوال أيام الأسبوع، لافتا إلى أن المسرح الروماني بمارينا، يعد واحدا من أهم المسارح الفنية الذي غنى على خشبته أهم نجوم الوطن العربي.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن المسرح الروماني، يتضمن ساحات انتظار، لافتاً إلى أن هناك متابعة دورية لتوفير مختلف الخدمات الضرورية اللازمة لجودة الحياة لسكان القرى السياحية وروادها.

افتتاح المسرح الروماني المسرح المسرح الروماني العلمين بحفل غنائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس .. درجاتك هنا خلال ساعات

رسميًا.. زيادة 3000 لهذه الفئات من موظفي الحكومة

رسميًا.. زيادة 3000 جنيه لهذه الفئات من موظفي الحكومة

سحب عداد الكهرباء القديم فورًا من هؤلاء

سحب عداد الكهرباء القديم فورًا من هؤلاء

الكارت الموحد

بديل بطاقة التموين.. كيفية استخراج الكارت الموحد 2025

أسعار الدواجن

هبوط متتالي .. انخفاض أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 12 يوليو 2025

الذهب

عيار 21 مفاجأة .. أسعار الذهب اليوم السبت 12 يوليو

مصطفي يونس

أتمنى يتقدم بلاغ فيا.. مصطفى يونس يوجه رسالة إلى إدارة الأهلي

سيد عبد الحفيظ

تعليق ناري من سيد عبد الحفيظ على تصريحات وائل القباني.. ماذا قال؟

ترشيحاتنا

شهداء غزة

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة لـ57,882 منذ بدء العدوان الإسرائيلي

أرشيفية

تحذيرات في كاليفورنيا من "الزلزال الكبير"

خلال اللقاء

“المشاط” تبحث مع المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية تعزيز سياسات الصحة في خطة التنمية

بالصور

على البحر.. نرمين الفقي تستعرض رشاقتها

نرمين الفقي
نرمين الفقي
نرمين الفقي

نجوم تنس مربوطون على سيارات لكزس في تجربة قيادة غريبة

لكزس
لكزس
لكزس

مسار تقشفي رغم الأرباح.. فولفو تقرر الاستغناء عن 15% من العاملين

فولفو
فولفو
فولفو

رئيس ريفيان يفضح العدو الخفي لـ السيارات الكهربائية

رئيس ريفيان
رئيس ريفيان
رئيس ريفيان

فيديو

ثراء جبيل

ثراء جبيل تكشف جنس مولودها الأول.. فيديو

شيرين وفضل شاكر

بعد أزمة موازين.. شيرين وفضل شاكر فى أغنية جديدة قريباً

المشاجرة

أولوية المرور.. سائقان يتعديان على بعضهما بالضرب في القاهرة| فيديو

غادة عبد الرازق

الساحل أول أسبوع.. غادة عبد الرازق تعلق على إصابتها في القدم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد