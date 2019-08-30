أبو شقة يكلف اللجنة النوعية للشباب بتنظيم معسكر شباب الوفد

أصدر المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس الوفد، قرارًا بتكليف اللجنة النوعية للشباب، برئاسة محمد فؤاد، بتنظيم معسكرًا لشباب الحزب فى مدينة العين السخنة من يوم 26 سبتمبر المقبل ويستمر لمدة ثلاثة أيام.



وأكد رئيس الوفد أن شباب الوفد، الذى ينتمى إلى أعرق مدرسة سياسية فى الشرق الأوسط، سيتم إعداده وفقًا لأحدث وسائل التدريب لكى يتمكن من ممارسة العمل السياسى بمفهومه الوطنى تحت مظلة ومرجعية وفدية يستمد فيها تاريخ حزبه وتراث زعمائه مع النظر للمستقبل وأدواته وأساليبه التى تعتمد على ثورة العلم والتكنولوجيا.



واشار رئيس الوفد إلى ضرورة أن يتضمن التدريب خلفية البيئة الاجتماعية للمحافظات المختلفة حتى يتمكن شباب الوفد من التفاعل مع المواطنين فى كافة ربوع الوطن، بالإضافة إلى تفعيل قدرات التنظيم الشبابى الوفدى فى تقديم الخدمات.



وقال محمد فؤاد عبدالمجيد، سكرتير مساعد الوفد، ورئيس اللجنة النوعية للشباب، إن معسكر الشباب الذى يتم تنظيمه تحت رعاية المستشار بهاء الدين ابوشقة، سيتضمن عددًا من المحاضرات والورش التدريبية العملية على التسويق السياسى، ودور عضو المجلس المحلى وأدواته لخدمة المجتمع، والسياق الفكرى والمنهجى لحزب الوفد من واقع تراثه ورؤيته للمستقبل، بالإضافة إلى عدد من أدوات التدريب السياسى العملى.



ويلتقى رئيس الوفد خلال المعسكر مع شباب حزب الوفد المشارك فى المعسكر، ويشارك فى المعسكر 200 شاب من مختلف محافظات الجمهورية.