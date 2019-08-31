المصري يكسب.. 7 مدربين أجانب يقودون دفة سفينة الدورى آخرهم فايلر وميودراج



أعلنت اليوم السبت لجنة التخطيط للكرة برئاسة الدكتور طه إسماعيل، بعد الاعتماد من مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، التشكيل الكامل للجهاز الفني الجديد للأهلي، وذلك بعد اختيار مدرب جديد للنادي الأهلي.



وقالت اللجنة، إن التشكيل يتكون من رينيه فايلر، مديرًا فنيًا، ومعه 3 مساعدين أجانب هم "ديفيد سيزا، وتوماس بينجيللى، وميشيل ياناكونى"، بجانب سامي قمصان، مدربًا مساعدًا، وسوف يستمر سيد عبدالحفيظ في موقعه مديرًا للكرة.



النادى الإسماعيلي



اعتمد اليوم السبت المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، المشرف العام على قطاع الكرة تشكيل الجهاز الفنى للفريق الأول والذي من المقرر أن يقود الفريق فى منافسات الموسم الجديد .



يتكون الجهاز الفنى الجديد من كل من : صبرى المنياوي .. مدير الكرة وميودراج يسيتش المدير الفنى ومحمود جابر المدرب العام وسرديجان تيكيجاسكى مساعد مدرب وأدهم السلحدار مساعد مدرب وسعفان الصغير مدرب حراس مرمى وأكرم علياوي مخطط أحمال وطارق أبو الليل مدير إدارى وأحمد صالح مدير إدارى وأحمد سالمان إدارى وأشرف عبد الكريم إدارى ومحمد سالمان إدارى والدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبى وناصر هريدى علاج طبيعى وأيمن عوض الله علاج طبيعى وإسلام محسن علاج طبيعى.



الزمالك



وقع الصربي ميلوتين سريدوفيتش الشهير بـ"ميتشو" على عقود تدريبه للزمالك فى جلسة مع المستشار مرتضى منصور رئيس النادى، وذلك خلال الشهر الجارى.



ونجح الصربي ميتشو فى قيادة نادى الزمالك فى مباراة الإياب أمام ديكاداها الصومالى فى دور 64 بدورى ابطال افريقيا والذى انتهى بتغلب الأبيض بخماسية نظيفة وأطاح بفريق مصر المقاصة من ربع نهائى كأس مصر بهدف أحرزه عبدالله جمعة.



بيراميدز



نجح مسئولو نادى بيراميدز فى التعاقد مع الفرنسى سباستيان ديسابر لتولى المسئولية الفنية للفريق لمدة موسمين خلفًا للمدرب السابق رامون دياز.



وقاد ديسابر منتخب أوغندا فى نهائيات بطولة أمم إفريقيا وظهر الفريق بتطور ملحوظ فى مستوى الأداء وكان ندا قويا خلال مشاركته فى الكان الذى أقيمت فعالياته فى مصر مؤخرا.



طلائع الجيش



أعلن العميد أحمد المهدى، مدير الكرة بطلائع الجيش فى شهر يوليو الماضى تعاقد ناديه مع البرازيلى سيرجيو فارياس مديرًا فنيًا للفريق، خلفًا للبلجيكى لوك إيميل الذى رحل عن منصبه بنهاية الموسم .



وادى دجلة



أعلن نادي وادي دجلة مطلع العام الجاري التعاقد مع اليوناني تاكيس جونياس وتم تجديد عقده فى شهر مايو الماضى لقيادة الفريق الدجلاوى فى الدورى الممتاز بعدما وضحت بصماته على تطور أداء اللاعبين النوعى



الجونة



أعلن نادي الجونة خلال الشهر الجارى عن تعاقده مع المدير الفني الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش ليتولى القيادة الفنية للفريق للموسم الجديد 2019-2020.



ووقع ميلوسيفيتش على عقود تدريب الجونة في حضور كل من نادر شوقي، الرئيس التنفيذي لشركة Eleven11 المسؤولة عن إدارة نادي الجونة، وحسام غالي، مدير الكرة كما تم التعاقد مع الصربي ڤلادان پيروسيڤيتش، مساعدًا لنيبوشا.

أنهى اليوم السبت النادى الأهلي برئاسة محمود الخطيب الجدل المثار حول هوية المدير الفنى الأجنبي للشياطين الحمر خلفا لمارتن لاسارتي الذى تم توجيه الشكر إليه عقب الخروج من كأس مصر والخسارة أمام بيراميدز.وعلى خطى القلعة الحمراء حسم النادى الإسماعيلي ملف التعاقد مع المدير الفنى الأجنبي تمهيدا لقيادة الدراويش فى الدورى الجديد ودورى أبطال العرب.الدورى المصري شهد إستعانة مجالس إدارات 7 أندية بمدربين أجانب فيما اعتمد 11 ناديا على العناصر المحلية لقيادة الفريق الأول فى البطولات المحلية.صدى البلد يسلط الضوء على الـ 7 مدربين أجانب الذى تعاقدت معهم مجالس إدارات الأندية فى الدورى المحلي.