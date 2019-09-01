نادي الزمالك يرفض صرف مكافآت اللاعبين لهذا السبب

قالت الإعلامية شيما صابر، إن مسئولي نادي الزمالك رفض صرف المكافآت الاستثنائية الخاصة باللاعبين لحين الوصول إلى النهائي كأس مصر.





وأضافت خلال تقديم برنامجها المذاع عبر فضائية "تايم اسبورت "، أن مسئولي نادي الزمالك قرار صرف مكافآت خاصة للاعبين في حالة التتويج بلقب كأس مصر وإسعاد جماهير القلعة البيضاء عقب ضياع الدوري المصري لموسم "2018-2019".





وحقق فريق الزمالك فوزا مستحقا على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 1-0 فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد الإسماعيلية في الدور نصف النهائي ببطولة كأس مصر.



