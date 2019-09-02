اهم الاخبار .. ارتفاع إنتاج مصر للغاز.. حرب إسرائيل وحزب الله.. البحرين تطالب مواطنيها بمغادرة لبنان.. منصور: راتب فايلر إهدار مال عام

نشر موقع "صدى البلد"، في الساعات الأولى من صباح اليوم، الاثنين، الموافق 2 سبتمبر 2019، عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.
اهم الاخبار
ارتفاع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى 7 مليارات قدم مكعبة يوميا
النائب العام: دورنا فاعل في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة كأمناء على المجتمع
مصر تؤكد أهمية دور المجلس العربي للاختصاصات الصحية رغم ظروف المنطقة
صندوق التمويل يسهم فى تطوير 3 مراكز وتجهيز 10 ورش للتفصيل لتوفير حياة كريمة للمعاقين
الكشف الطبى على 1363 حالة ضمن قافلة بـ جعافرة أسوان .. صور
التعليم العالي: 160 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الثالثة للعام الجامعي
نتيجة الثانوية الازهرية 2019 الدور الثاني.. استمرار أعمال الرصد والمراجعة
اخبار الحوادث
انقلاب سيارة ربع نقل أعلى محور صفط اللبن
إصابة 9 أشخاص فى تصادم أتوبيس نقل عام بسيارة فى بنى سويف
حبس مستريح السويس للاستيلاء على 40 مليون جنيه بحجة توظيفها فى الخردة
اخبار الرياضة
مرتضى منصور عن راتب فايلر : إهدار مال عام وأين القضاء.. والاهلي بيقلدني
الخطيب يجتمع بالسويسري رينيه فايلر قبل بداية المؤتمر الصحفي
يواصل تحطيم الأرقام القياسية.. دى بروين الأكثر صناعة للأهداف في الدوري الإنجليزي
حمدي النقاز يكشف حقيقة رحيله عن نادي الزمالك ..فيديو
اخبار العالم
الجيش الإسرائيلي يهدد حزب الله .. والحرب تشتعل في لبنان
تركيا.. اعتقال 3 بتهم اعتداء جنسي على 20 طفلا في مدرسة لتعليم القرآن
البحرين تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان فورا
اخبار الخليج العربي .. القنصلية السعودية في هيوستن تجلي مواطنيها من بريفارد
الكويت ومصر ضد قوى الإرهاب.. أبرز عناوين الصحف الكويتية
أمير الكويت يتوجه للولايات المتحدة في زيارة خاصة
تونس: انطلاق الحملة الدعائية للانتخابات الرئاسية رسميا
بريطانيا تدرس إرسال طائرات مسيرة لمنطقة الخليج العربي
فضيحة جوية.. 15 ألف بريطاني عالقون في المطارات الفرنسية
اخبار الفن
بعد عرض أولى حلقاته.. عروس بيروت يتصدر قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر
مدير مهرجان الجونة: لا نعاني أزمة مع وفرة الأفلام المصرية
البحر الأحمر السينمائي.. كل ما تريد معرفته عن أول مهرجان سعودي
اخبار الطقس
انخفاض ملحوظ .. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا
اهم الاخبار
ارتفاع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى 7 مليارات قدم مكعبة يوميا
النائب العام: دورنا فاعل في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة كأمناء على المجتمع
مصر تؤكد أهمية دور المجلس العربي للاختصاصات الصحية رغم ظروف المنطقة
صندوق التمويل يسهم فى تطوير 3 مراكز وتجهيز 10 ورش للتفصيل لتوفير حياة كريمة للمعاقين
الكشف الطبى على 1363 حالة ضمن قافلة بـ جعافرة أسوان .. صور
التعليم العالي: 160 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الثالثة للعام الجامعي
نتيجة الثانوية الازهرية 2019 الدور الثاني.. استمرار أعمال الرصد والمراجعة
اخبار الحوادث
انقلاب سيارة ربع نقل أعلى محور صفط اللبن
إصابة 9 أشخاص فى تصادم أتوبيس نقل عام بسيارة فى بنى سويف
حبس مستريح السويس للاستيلاء على 40 مليون جنيه بحجة توظيفها فى الخردة
اخبار الرياضة
مرتضى منصور عن راتب فايلر : إهدار مال عام وأين القضاء.. والاهلي بيقلدني
الخطيب يجتمع بالسويسري رينيه فايلر قبل بداية المؤتمر الصحفي
يواصل تحطيم الأرقام القياسية.. دى بروين الأكثر صناعة للأهداف في الدوري الإنجليزي
حمدي النقاز يكشف حقيقة رحيله عن نادي الزمالك ..فيديو
اخبار العالم
الجيش الإسرائيلي يهدد حزب الله .. والحرب تشتعل في لبنان
تركيا.. اعتقال 3 بتهم اعتداء جنسي على 20 طفلا في مدرسة لتعليم القرآن
البحرين تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان فورا
اخبار الخليج العربي .. القنصلية السعودية في هيوستن تجلي مواطنيها من بريفارد
الكويت ومصر ضد قوى الإرهاب.. أبرز عناوين الصحف الكويتية
أمير الكويت يتوجه للولايات المتحدة في زيارة خاصة
تونس: انطلاق الحملة الدعائية للانتخابات الرئاسية رسميا
بريطانيا تدرس إرسال طائرات مسيرة لمنطقة الخليج العربي
فضيحة جوية.. 15 ألف بريطاني عالقون في المطارات الفرنسية
اخبار الفن
بعد عرض أولى حلقاته.. عروس بيروت يتصدر قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر
مدير مهرجان الجونة: لا نعاني أزمة مع وفرة الأفلام المصرية
البحر الأحمر السينمائي.. كل ما تريد معرفته عن أول مهرجان سعودي
اخبار الطقس
انخفاض ملحوظ .. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا