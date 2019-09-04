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فن

تعاون فني جديد يجمع الشاعر واحد ورابح صقر.. فيديو وصور

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 06:41 م
رابح صقر
رابح صقر
سعيد فراج
أعرب الشاعر السعودي واحد، عن سعادته بنجاح أغنيته الأخيرة "شاريك" والذي قام بأدائها نجم السعودية رابح صقر، وتخطت حاجز الـ 5.5 مليون مشاهدة عبر يوتيوب.

وكشف الشاعر السعودي واحد، عن استثمار نجاح تلك الأغنية مع رابح صقر بعمل أغنية جديدة سيكشف تفاصيلها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح الشاعر السعودي واحد، أن الأغنية ستصدر نهاية الشهر الحالي، ومن المقرر عرضها حصريًا على "أنغامي"، وعدد من القنوات الموسيقية الخليجية.

يذكر أن أغنية "شاريك" من كلمات الشاعر الغنائي واحد، والحان سهم، وتوزيع رأفت، وتريات هاني فرحات، ومن إنتاج شركة One Production.

وتقول كلمات الأغنية:
ﺷﺎﺭﻳﻚ ﻻﺑﻮ ﺍﻟﻠﻲ ﻳﺰﻋﻠﻚ ﺷﺎﺭﻳﻚ
ﻻﺑﻮ ﺍﻟﺰﻋﻞ ﻣﻦ ﺍﻭﻟﻪ ﻟﻴﻦ ﺍﺧﻴﺮﻩ
ﺷﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺭﺑﻲ ﻛﺬﺍ ﺣﻄﻬﻢ ﻓﻴﻚ
ﻗﺎﺑﻠﻚ ﺭﺑﻲ ﻭﺣﺎﺟﺘﻲ ﻟﻚ ﻛﺒﻴﺮﺓ

ﺍﻏﻠﻴﻚ ﻭﺍﻏﻠﻲ ﺍﻟﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻳﻐﻠﻴﻚ
ﻭﺍﺑﻴﻚ .. ﺗﺪﺭﻱ ﺍﻥ ﺍﻟﺰﻋﻞ ﻛﺎﻥ ﺧﻴﺮﻩ !
ﻋﺸﺎﻥ ﺍﺑﻴﻦ ﻟﻚ ﻏﻼﻙ ﻭﺗﻐﻠﻴﻚ
ﻭﻋﺸﺎﻥ ﺍﻃﻴّﺐ ﺧﺎﻃﺮﻙ ﻭﺍﺳﺘﺜﻴﺮﻩ
تعاون فني جديد يجمع الشاعر واحد ورابح صقر.. فيديو وصور
تعاون فني جديد يجمع الشاعر واحد ورابح صقر.. فيديو وصور
تعاون فني جديد يجمع الشاعر واحد ورابح صقر.. فيديو وصور

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