جمبسوت بالترتر الأسود .. هايدي موسى تتألق بإطلالة كلاسيك على إنستجرام

View this post on Instagram

محدش ينسى بكره شوفوني في برنامج #سهرانين الساعه ١١ على قناة @on.ent و حلقه جميله مع الفنانين #كريم_عبد_العزيز و #امير_كراره و اغاااني كتير 💙💙 Stylist @islam.mitwally Jumpsuit @dress.berry #haidymoussa #love #هايدي_موسى #الفيل_الأزرق2 #blacklover