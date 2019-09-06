جمبسوت بالترتر الأسود .. هايدي موسى تتألق بإطلالة كلاسيك على إنستجرام

نشرت الفنانة هايدى موسى صورا جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، خلال مإستضافتها فى إحدى البرامج التلفزيونية.تألقت هايدى بإطلالة كلاسيك من أختيار الإستايلست Islam Mitwally، حيث ارتدت جمبسوت أسود ذا أكمام مكشوفة، وأتسم التصميم بحبات الترتر اللامعة وحمل التصميم توقيع Dress Berry.أما من الناحية الجمالية، فأعتمدت هايدى على خصلات شعرها الإنسيابى المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا هادئا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.