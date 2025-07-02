أمريكا تدرس تزويد إسرائيل بمقاتلات الشبح الاستراتيجية بي2

تدرس أمريكا بالوقت الراهن تزويد إسرائيل بمقاتلات الشبح الاستراتيجية الأمريكية من طراز بي 2 التي يمكنها حمل القنابل المخترقة للتحصينات حسب وسائل الإعلام الإسرائيلية.

في إتجاه آخر قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتوجيه ضربات عسكرية إلى المنشآت النووية الإيرانية فوردو ونطنز وأصفهان بذات الطائرات الاستراتيجية من طراز بي2.

بينما تصدر تحذيرات متعددة من الجانب الإيراني بمحاولة إسرائيل اختراق وقف إطلاق النار الهش معها،ولايزال يرعى الرئيس الأمريكي ترامب وقف إطلاق النار بين الطرفين في ظل ترقب دولي للوصول إلى اتفاق وسطي بين أمريكا وإيران يسمح لها بتوليد الطاقة سلميا كما دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بوقت سابق بالتمسك بالحق الدولي لطهران في تخصيب اليورانيوم.