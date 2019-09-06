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خوفا من إيران وحزب الله.. إسرائيل تنشر صواريخ باتريوت على الحدود مع لبنان

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 02:00 م
إسرائيل تنشر صواريخ
إسرائيل تنشر صواريخ باتريوت على الحدود مع لبنان
سمر صالح
كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية النقاب عن أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نشر أنظمة دفاع جوي في عدة مناطق على الحدود مع لبنان وسوريا، بما في ذلك منظومة الصواريخ "باتريوت" أمريكية الصنع.

وذكرت الصحيفة أن هذه الخطوة تأتي في ظل تقديرات الجيش الإسرائيلي التي تشير إلى أن إيران وحزب الله سيحاولان اختراق الأجواء الإسرائيلية بواسطة طائرات بدون طيار مفخخة، موضحة أن الخطوة تأتي رغم عودة الأوضاع لطبيعتها على الحدود مع لبنان.

ولم تشر الصحيفة إلى إذا ما إن كانت أنظمة الدفاع الجوى التي تم نشرها تشمل "القبة الحديدية" أم أنه تم الاكتفاء بالدفع بمنظومة "باتريوت" فقط.

ويأتي قرار نشر بطاريات صواريخ "باتريوت" المضادة للصواريخ، على الرغم من قرار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي بخفض حالة الاستنفار والتأهب التي فرضت على الجبهة الشمالية خلال الفترة الماضية.

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