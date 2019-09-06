6 تحديات تواجه الأهلي في الموسم الجديد

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي موسمه الجديد فعليًا بمواجهة كانو سبورت 14 سبتمبر الجاري في ذهاب دور الــ32 لدورى الأبطال الأفريقي بنسخته الجديدة.



وكان الأهلي قد تخطي في الدورى التمهيدي أطلع بره بطل جنوب السودان بنتيجة 13 صفر ذهابًا وإيابًا.



ورغم أن المنظومة الأهلاوية بجماهيرها ومسئوليها تري أن الموسم الماضي هو الأصعب ولكن هناك 6 تحديات تواجه النادي في الموسم الجديد حسب مصدر مهم داخل القلعة الحمراء.



1- السيطرة البيضاء

كشفت مصدر من داخل الأهلي أن هناك تخوفا من السيطرة البيضاء علي كل مقاليد الكرة بداية من وزير الرياضة الذي كان مديرًا للتسويق بالزمالك ثم عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة بجانب التعيينات التي تتمثل في رئيس لجنة المسابقات وهو حسب صفحات التواصل الاجتماعي مشجع للقلعة البيضاء بجانب مدير تراخيص الجبلاية.



2- جمال الغندور

وقالت المصادر إن الصعوبة لا تتوقف عند هذا الحد، ولكنها وصلت إلى جمال الغندور رئيس لجنة الحكام، والمعروف بأنه يترصد لسيد عبدالحفيظ مدير الكرة بشكل واضح، وهو ما ظهر جليًا الموسم الماضي.



3- المدرب الجديد

وأضاف المصدر أن المدرب الجديد رينيه فايلر بحاجة إلى بعض الوقت للتعرف علي قدرات اللاعبين، وهو ما يزيد من صعوبة الموقف خاصة مع مواجهات دورى الأبطال الأفريقي بجانب مباراة الزمالك التي تقرر لها مبدئيًا 20 سبتمبر الجاري في السوبر المصري.



4- لغز وليد أزارو وأجايي

وأوضح المصدر أن التحدي الرابع هو لغز الثنائي وليد أزارو وجونيور اجايي وتراجع مستواهم بصورة كبيرة وهم بحاجة إلى الضغط المباشر عليهم كما كان يفعل حسام البدري المدير الفني وقتها.



5- القائمة المغلقة

وشدد المصدر على أن الأزمة الخامسة هي القائمة المغلقة بعد أن قام الجهاز الفني السابق بقيد 30 لاعبًا؛ ولذا فهو لا يستطيع التعاقد مع أي لاعب في يناير المقبل وهو ما يتعارض مع رغبة رينيه فايلر الذي يريد مهاجم أفريقي قوي.



6- محمود كهربا

وكشف المصدر أن محمود كهربا هو التحدي السادس فإدارة النادي ترغب وبشدة في التعاقد معه في يناير المقبل، ولكن غلق القائمة والأزمات التي تلاحقة يصعبان الموقف بشدة.