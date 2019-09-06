الطبنجة اتسرقت .. مجهول يسرق سلاحا ميري من استراحة ضباط ببني سويف

تعرضت استراحة ضباط الشرطة بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، لسرقة طبنجة ميري خاصة بأحد ضباط المديرية، أثناء نزوله لإجازته بمسقط رأسه وتركها داخل الدولاب الخاص بغرفته، وأمر اللواء زكريا صالح مدير امن بني سويف، بسرعة كشف ملابسات حادث السرقة وإخطار قسم الأدلة الجنائية للفحص والمعاينة ورفع البصمات، لضبط الجناه.



كان اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة بني سويف الجديدة شرق النيل، يفيد بإبلاغ النقيب " هيثم . ع . م" 27 عام، من قوة إدارة البحث الجنائي بالمديرية " سجن ببا المركزي "، بأنه أثناء تواجده بأجازته ورد إليه اتصال هاتفي من النقيب " أحمد . س . ق" معاون وحدة مباحث قسم شرطة بني سويف الجديدة، المعين بخدمة القول الأمني بدائرة القسم، وأبلغه أنه أثناء مروره لملاحظة الحالة الأمنية على استراحة الضباط الكائنة بدائرة القسم، أكتشف عدم إحكام غلق نافذة الغرفة المقيم بها الضابط المُبلغ، فطلب منه الدخول للغرفة للاطمئنان على متعلقاته وسلاحه الشخصي، فأخبره بعدم وجود السلاح الأميري الخاص به وهو عبارة عن طبنجة ميري بالخزينة الخاصة بها وبداخلها عدد 7 طلقات من ذات العيار بداخل الدولاب، فحضر الضابط من أجازته للإبلاغ.



وبإنتقال العميد محمد عبد الوهاب مدير مباحث المديرية على رأس فريق بحثي يتضمن العميد طارق عيسى رئيس مباحث المديرية تبين أن الاستراحة عبارة عن شقة مكونة من عدد 4 غرف بالطابق الأرضي بأحد العمارات بمساكن الجهاز دائرة القسم، وعدم إحكام غلق باب الغرفة المخصصة للضابط المُبلغ، ووجود آثار لنزع رزة الباب من الخارج، ولا يوجد اي آثار عنف بالنافذة.



كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتم إخطار قسم الأدلة الجنائية للانتقال والمعاينة ورفع البصمات، والتنسيق وإدارة الأمن الوطني وفرع الأمن العام، وتحرر المحضر رقم 902 إداري قسم شرطة بني سويف الجديدة .