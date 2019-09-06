هاني VS فتحي .. كيف يرى مدرب الاهلي الجديد مركز الظهير الأيمن

أعلن النادي الأهلي قبل أيام التعاقد مع رينيه فايلر كمدير فني جديد لمدة موسم واحد.



وقدم النادي الأهلي المدرب السويسري لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي قبل أن يقود المران الأول يوم الاثنين الماضي.



وحسب مصادر مقربة من الجهاز الفني ، فان رينيه فايلر يميل الي نوعية اللاعبين التي تؤدي بجدية وجهد وفير بجانب إمتلاكها خبرات وهو ما يرجح كفة احمد فتحي في اللعب أساسيًا، ولكن البعض تحدث معه في إحدي الجلسات عن ضرورة رؤية محمد هاني فهو احد المواهب في هذا المركز ومستقبل الأهلي.