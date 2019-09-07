أنا راغب والأجر على الله.. راغب علامة يتوعد أحلام بمقلب ساخن.. فيديو

حرص النجم راغب علامة على توضيح الخلاف الذى يعتقد انه نشب بينه وبين الفنانة أحلام خلال مشاركتهما سابقا فى برنامج arab idol، وأشار إلى أن الأمر مهنى فقط وان علاقتهما جيدة على المستوى الشخصى.





وتوعد المطرب اللبناني، راغب علامة، المطربة الإماراتية أحلام، بأنه سيرد لها مقلبا صنعته فيه، وذلك خلال الموسم الخامس والجديد من برنامج المسابقات وإكتشاف المواهب the voice.





وكشف علامة خلال لقاء مع برنامج MBC Trending أن أحلام نفذت فيه مقلبا دون أن يوضح تفاصيله، متوعدا أن يرد لها المقلب فى المكان المناسب وأضاف ساخرا : "أنا راغب والأجر على الله".





ويشهد الموسم الجديد تعديلات على مستوى أسماء النجوم-المدرّبين، بحيث يستمر من مدرّبي الموسم الماضى كل من أحلام ومحمد حماقي، فيما يشغل الكرسييْن الآخريْن كل من راغب علامة وسميرة سعيد. ومع قرب البدء بتصوير المرحلة الأولى "الصوت وبس" من البرنامج.





ويترقّب الجمهور والنقّاد على حدّ سواء عودة الثنائي راغب علامة وأحلام معًا مجددًا إلى الشاشة... كما يتطلّعون إلى معرفة نظراء الفائزين باللقب في المواسم الأربعة السابقة: الأول مراد بوريكي من فريق عاصي الحلاني؛ والثاني ستّار سعد من فريق كاظم الساهر؛ والثالثة نداء شرارة من فريق شيرين عبد الوهاب؛ والرابعة دموع تحسين من فريق أحلام.



